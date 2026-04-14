திமுகவின் தோல்வி பயமே முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் விமர்சனங்களுக்கு காரணம் - எடப்பாடி பழனிசாமி
பெண்களுக்கு 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது பல ஆண்டுகால கோரிக்கையை மத்திய அரசு தற்போது நிறைவேற்றும் முனைப்பில் உள்ளதாக இபிஎஸ் தெரிவித்தார்.
Published : April 14, 2026 at 9:33 PM IST
சென்னை: தோல்வி பயமே முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் விமர்சனத்துக்கு காரணம் என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார்.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து இன்று தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து நடப்பு அரசியல் சூழ்நிலை குறித்து பேசினார்.
அப்போது பேசிய அவர், "நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரை மத்திய அரசு கூட்டுவது அவர்களின் நிர்வாக முடிவு. ஐந்து மாநிலத்தில்தான் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. மற்ற மாநிலங்களில் இல்லை. ஆனால், தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், இதனை வேண்டுமென்றே விமர்சித்து வருகிறார். இது அவரது தோல்வி பயத்தின் வெளிப்பாடு.
குறிப்பாக, பெண்களுக்கு 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது பல ஆண்டுகால கோரிக்கை. அதனை நிறைவேற்றும் நோக்கில் மத்திய அரசு செயல்படுவதை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இது மாதிரியான கருத்துக்களை கூறி வருகிறார்" என்றார்.
முன்னதாக, நாடாளுமன்ற சிறப்புக் கூட்டத்தொடர் குறித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கூறியதாவது, "ஏப்ரல் 16 இல் நாடாளுமன்ற சிறப்புக் கூட்டத்தொடர் கூடுகிறது. கூடுகிறது என்று சொல்வதைவிட, தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கத் தேர்தலுக்கு இடையில் வலுக்கட்டாயமாகக் கூட்டப்படுகிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். நடக்கவிருக்கும் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில், தமிழ்நாட்டை பாதிப்பது போன்றோ, வடமாநிலங்களுக்கு அரசியல் வலிமையை மேலும் வாரி வழங்குவது போன்றோ நடந்தால், தமிழகம் சும்மாவிடாது.
தமிழ்நாடே ஸ்தம்பிக்கும் அளவிற்கு தமிழகம் அதன் எதிர்ப்பைக் கடுமையாகக் காட்டும். ஒவ்வொரு குடும்பமும் தெருவில் வந்து உட்காரும். தமிழ்நாடு முதலமைச்சராகொ இருக்கும் என்னுடைய தலைமையிலேயே மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்துவோம். தமிழகத்தின் கவனம் தேர்தல் மீதுதான் இருக்கும், நாம் டெல்லியில் அமைதியாக தமிழ்நாட்டின் தொகுதி மறுவரையறையை செய்துவிடலாம் என்று மட்டும் நினைக்காதீர்கள்.
ஏனென்றால் இதை சொல்கிற நான் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மட்டுமல்ல, திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் எனும் பேரியக்கத்தின் தலைவரும்கூட. நீங்கள் இதுவரை பார்க்காத தமிழ்நாட்டைப் பார்க்க வேண்டியிருக்கும். 60-களில் பார்த்த பழைய திமுகவை இந்தியா மீண்டும் பார்க்க வேண்டியிருக்கும்.
மேலும், இதை மிரட்டலாக நினைக்காதீர்கள். நாங்கள் உங்களை எச்சரிக்கிறோம். நீங்கள் இதை மிரட்டல் என்று நினைத்தாலும் எங்களுக்கு கவலையில்லை. தேர்தல், ஆட்சி அதிகாரம் எல்லாம் எங்களுக்கு அடுத்ததுதான், நாங்கள் சுயமரியாதைக்காரர்கள். எங்களுக்கு கொள்கைளும், மாநில உரிமையும் தான் முக்கியம்.
தமிழ்நாடு பாதிக்கப்பட்டால், இந்தியாவையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்துவிடுவோம். பிரதமர் மோடிக்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்து விடுக்கப்படும் இறுதி எச்சரிக்கை இது" என பகிரங்கமாக பேசியிருந்தார்.
இதற்கே தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமி தற்போது தன்னுடைய பதில் விமர்சனத்தை முன்வைத்திருக்கின்றார். இதேபோல், பாஜக-வினரும் முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலினின் இந்த கருத்துக்கு எதிர்வினையாற்றி வருகின்றனர்.