கணவன்-மனைவி இடையே தகராறு: 6 வயது குழந்தையை தந்தையே கிணற்றில் வீசிக் கொன்ற கொடூரம்

கணவன்-மனைவி இடையே தகராறு: 6 வயது குழந்தையை தந்தையே கிணற்றில் வீசிக் கொன்ற கொடூரம்
சிறுவன் சஞ்சயின் உடலை பார்த்து தாயாரும், சகோதரிகளும் கதறி அழுத காட்சி காண்போரின் மனதை கனக்க செய்தது.
Published : October 30, 2026 at 5:23 PM IST
விழுப்புரம்: கணவன் - மனைவி இடையே ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக 6 வயது குழந்தையை தந்தையே கிணற்றில் வீசி கொலை செய்த கொடூர சம்பவம் விழுப்புரத்தில் நடந்துள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சியை அடுத்த நல்லாண்பிள்ளைபெற்றாள் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் செல்வராஜ் (40). கூலித் தொழிலாளியான இவருக்கு தேவி (35) என்ற மனைவியும், 4 பெண் குழந்தைகளும், சஞ்சய் (6) என்ற ஆண் குழந்தையும் உள்ளன.
சஞ்சய் அதே பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளியில் ஒன்றாம் வகுப்பு படித்து வந்துள்ளார். இதனிடையே, கணவன் மனைவிக்கு இடையே கடந்த சில மாதங்களாகவே தகராறு ஏற்பட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று குடிபோதையில் வீட்டுக்கு வந்த செல்வராஜிடம், 'ஏன் இப்படி தினமும் குடித்துவிட்டு வருகிறீர்கள்?' என மனைவி தேவி கேட்டதாக தெரிகிறது. இதனால் இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டு, இன்று காலை வரை சண்டை தொடர்ந்துள்ளது.
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தகராறு முற்றிய நிலையில், தனது 6 வயது மகன் சஞ்சயை தூக்கிக் கொண்டு செல்வராஜ் வேகமாக வீட்டில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார்.
பின்னர், அங்குள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு பின்புறம் உள்ள கிணற்றில் சிறுவன் சஞ்சயை, தந்தை செல்வராஜ் தூக்கி வீசியதாக கூறப்படுகிறது.
இதனை பார்த்த அப்பகுதியை சேர்ந்த இளைஞர்கள் சிலர், குழந்தையை மீட்க முயன்றுள்ளனர். ஆனால், குழந்தை கிணற்றுக்குள் மூழ்கியுள்ளது.
இது குறித்து தகவலறிந்த தீயணைப்புப் படையினர், சுமார் 3 மணிநேரத்திற்கும் மேலாக போராடி சிறுவன் சஞ்சயின் உடலை மீட்டனர்.
சிறுவனின் உடலை கைப்பற்றிய போலீசார், பிரேதப்பரிசோதனைக்காக செஞ்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்நிலையில், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, சிறுவனின் தந்தை செல்வராஜை கைது செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.