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குடும்ப பிரச்சனையால் வாக்குவாதம்; மகனை கொன்ற தந்தை

ரூபேஷ் மற்றும் அவரின் தந்தைக்கு இடையே குடும்ப பிரச்சனை காரணமாக அடிக்கடி வாக்குவாதம் நடைபெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

உயிரிழந்த ரூபேஷ்
உயிரிழந்த ரூபேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 8:51 PM IST

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காஞ்சிபுரம்: குடும்ப பிரச்சனை தொடர்பாக வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட மகனை, தந்தை கொலை செய்த சம்பவம் காஞ்சிபுரத்தில் நிகழ்ந்துள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட காமாட்சி அம்மன் கோவில் சன்னதி தெருவில் வசிக்கும் ஏழுமலை என்பவருக்கு ரூபேஷ் என்ற மகனும், ஒரு மகளும் உள்ளனர். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரூபேஷ் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டு காஞ்சிபுரத்தில் வேறு ஒரு பகுதியில் வாழ்ந்து வந்துள்ளார்.

இவர் சென்னையில் உள்ள சலூனில் டேட்டோ ஓவியராக பணியாற்றி வருகிறார். மேலும், ரூபேஷுக்கு ஒரு வயது குழந்தை உள்ளது. இந்நிலையில், கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு ரூபேஷின் குழந்தைக்கு பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டுள்ளது. அதில் ரூபேஷுன் பெற்றோர் கலந்து கொள்ளவில்லை.

தங்களின் எதிர்ப்பை மீறி காதல் திருமணம் செய்ததால், ரூபேஷ் குழந்தையின் பிறந்தநாள் விழாவில் பெற்றோர் கலந்துகொள்ளவில்லை என கூறப்படுகிறது. மேலும், ரூபேஷ் மற்றும் அவரின் தந்தைக்கு இடையே குடும்ப பிரச்சனை காரணமாக அடிக்கடி வாக்குவாதம் நடைபெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இதனிடையே மகனின் பிறந்த நாள் விழாவில் கலந்துகொள்ளாததால் அதிருப்தி அடைந்த ரூபேஷ், இதுதொடர்பாக தந்தையிடம் கேட்பதற்காக மதுபோதையில் அவரின் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளதாக தெரிகிறது. அப்போது இருவருக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஒரு கட்டத்தில் வாக்குவாதம் முற்றி, ரூபேஷுன் தந்தை அவரை கத்தரிக்கோலால் சரமாரியாக குத்தியுள்ளார். இதில் படுகாயமடைந்த ரூபேஷ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

கொலை சம்பவம் தொடர்பாக தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த சிவகாஞ்சி போலீசார், ரூபேஷுன் உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக காஞ்சிபுரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

பெற்றோரின் எதிர்ப்பை மீறி காதல் திருமணம் செய்து கொண்ட மகனை, தந்தை கொலை செய்த சம்பவம் காஞ்சிபுரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

TAGGED:

FAMILY DISPUTE
மகனை கொன்ற தந்தை
FATHER KILLS SON
காஞ்சிபுரம்
FATHER KILLS SON

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