மகளை கொலை செய்த தந்தை: பேத்தியுடன் காவல் நிலையத்தில் சரண்
திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்ததாக இருந்த சந்தேகத்தில் மகளை கொலை செய்து விட்டு காவல் நிலையத்தில் தந்தை சரணடைந்தார்.
Published : January 29, 2026 at 3:29 PM IST
சேலம்: மகளின் நடத்தையில் சந்தேகம் அடைந்த தந்தை, அவரை கொலை செய்து விட்டு பேத்தியுடன் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி அருகே உள்ள அத்தனூர்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் செல்வராஜ் (53). இவர் வெள்ளாளகுண்டம் சேத்துக்குட்டை சாலை பகுதியில் விளைநிலத்தை குத்தகைக்கு எடுத்து அங்கேயே தங்கி விவசாயம் செய்து வருகிறார். மேலும், பகுதி நேரமாக இறைச்சி கடைகளுக்கு ஆடுகளை வெட்டிக் கொடுக்கும் கூலி வேலைக்கும் சென்று வந்தார்.
இவரது மனைவி மாதம்மாள் இவரை பிரிந்து சென்ற நிலையில், தனது மகள் பிருத்திரங்கா தேவியை (20) சேலம் தாதகாபட்டியைச் சேர்ந்த வெள்ளிப்பட்டறை கூலித் தொழிலாளி கண்ணன் (30) என்பவருக்கு 2 ஆண்டுக்கு முன் திருமணம் செய்து கொடுத்தார். இந்த தம்பதிக்கு எழில் அழகி என்ற ஒரு வயது பெண் குழந்தை உள்ளது.
பிருத்திரங்கா தேவியின் கணவர் கண்ணன் சேலத்திலேயே தங்கி வெள்ளிப்பட்டறையில் வேலை செய்து வருகிறார். தந்தை வீட்டில் குழந்தையுடன் வசித்து வந்த பிருத்திரங்கா தேவி அவ்வப்போது சேலத்திற்கு சென்று கணவரை பார்த்து விட்டு வருவார்.
இந்த நிலையில், பிருத்திரங்கா தேவியின் நடத்தையில் தந்தை செல்வராஜிற்கு திடீர் சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக மகளிடம் செல்வராஜ் அடிக்கடி கேட்டு வாக்குவாதம் செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்தவருடன் திருமணத்தை மீறிய உறவில் பிருத்திரங்கா தேவி இருப்பது தெரிய வந்தது. சண்டை முற்றவே, அவர் கணவர் கண்ணன் சேலத்தில் தங்கியிருந்த வீட்டிற்கு சென்று விட்டார்.
இந்த நிலையில், நேற்று மாலை சேலத்திலிருந்த பிருத்திரங்கா தேவியை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்த செல்வராஜ், அவரை கொடூரமாக கொலை செய்துள்ளார். பின்னர் மகளை கொலை செய்து விட்டதாக அக்கம்பக்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கு செல்போனில் தகவல் தெரிவித்து விட்டு, தனது பேத்தியை தூக்கிக் கொண்டு வாழப்பாடி காவல் நிலையத்திற்கு சென்று சரணடைந்தார்.
இந்த சம்பவத்தால் அதிர்ச்சியடைந்த வாழப்பாடி காவல் ஆய்வாளர் வேல்முருகன் தலைமையிலான போலீசார், சம்பவ இடத்திற்கு சென்று பிருத்திரங்கா தேவியின் உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பின்னர் வழக்குப்பதிவு செய்து செல்வராஜை கைது செய்தனர்.