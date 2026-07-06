900 சவரன் நகைகளை திருடியதாக மருமகன் மீது மாமனார் புகார்- போலீஸ் விசாரணை
நகைகளை திருடியதாக மருமகன் டாக்டர் விக்னேஷ், அவரது தாய் வாசுகி, சகோதரி டாக்டர் எம்.ஜீவிதா ஆகிய மூவர் மீதும் குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
Published : July 6, 2026 at 3:54 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 4:00 PM IST
கோவை: ரூ.10 கோடி மதிப்புள்ள 900 சவரன் நகைகளை திருடியதாக சொந்த மருமகன் மீது ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் அளித்த புகாரின்பேரில், 3 பேர் மீது குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கோவை கணபதி பகுதியை சேர்ந்த ரியல் எஸ்டேட் தொழில் அதிபர் சண்முகபாண்டியன். இவர் தனது இரண்டாவது மகளை கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம், தனது நெருங்கிய உறவினரான விக்னேஷ் என்ற டாக்டருக்கு திருமணம் செய்து வைத்தார்.
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விக்னேஷ் குடும்பத்தினருக்கு நிதி நெருக்கடி ஏற்பட்டதால், அவரையும் அவருடைய குடும்பத்தினரையும், காளப்பட்டியில் உள்ள தனது பங்களாவில் சண்முகபாண்டியன் தங்க வைத்துள்ளார்.
இதற்கிடையே, காளப்பட்டி பங்களாவை தனது பெயருக்கு மாற்றித் தருமாறு தனது மனைவிக்கு விக்னேஷ் அழுத்தம் கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக சண்முகபாண்டியனுக்கும் விக்னேஷ் குடும்பத்தினருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது.
அதைத் தொடர்ந்து, கடந்த 2025 டிசம்பரில், காளப்பட்டியில் விக்னேஷ் வசித்து வந்த பங்களா வீடு மற்றும் சொத்துகளை வேறு ஒரு நபருக்கு சண்முகபாண்டியன் ரூ.15 கோடிக்கு விற்பனை செய்தார். இதனால் அதிருப்தியடைந்த விக்னேஷ் குடும்பத்தினர் திடீரென அந்த வீட்டை காலி செய்து விட்டு வெளியேறினர்.
அவர்களின் திடீர் நடவடிக்கையால் சந்தேகம் அடைந்த சண்முகப்பாண்டியன் அந்த வீட்டில் இருந்த லாக்கர் சாவியை கேட்டுள்ளார். ஆனால் அவர் சாவியைத் தர மறுத்ததால், சண்முகப்பாண்டியன் லாக்கரை உடைத்துப் பார்த்தார். அப்போது, அதில், வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் ரூ.10 கோடி மதிப்பிலான 1,000 சவரன் (8 கிலோ) தங்க நகைகள் திருடப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து விக்னேஷிடம் கேட்டபோது, அவரும் அவருடைய குடும்பத்தினரும் 100 சவரன் நகைகளை மட்டும் திருப்பித் தந்து விட்டு மீதமுள்ள 900 சவரன் நகைகளைத் தராமல் மிரட்டல் விடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
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இதனையடுத்து பாதிக்கப்பட்ட தொழில் அதிபர் சண்முகபாண்டியன், இது குறித்து கோவை மாநகர குற்றப்பிரிவில் புகார் அளித்தார். புகாரின் பேரில், நகைகளைத் திருடியதாக மருமகன் டாக்டர் விக்னேஷ், அவரது தாய் வாசுகி மற்றும் சகோதரி டாக்டர் எம்.ஜீவிதா ஆகிய மூவர் மீதும் குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.