வீட்டில் சண்டை என 1098-க்கு போன் செய்த சிறுமி: அப்பா மீதே பாலியல் புகாரளிக்க வற்புறுத்திய அதிகாரி - அதிர்ந்து போன நீதிபதி

1098 உதவி எண்களில் வரும் புகார்களை கையாளும் அதிகாரிகளுக்கு பொருத்தமான வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்க தமிழக தலைமைச் செயலருக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Published : May 16, 2026 at 12:24 PM IST

மதுரை: வீட்டில் சண்டை என 1098 உதவி மையத்துக்கு போன் செய்த சிறுமியை, அவரது அப்பா மீதே பாலியல் புகாரளிக்க அதிகாரி வற்புறுத்திய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விருதுநகர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் குருநாதன். இவர் மீது அவருடைய மகள் அளித்த புகாரின் பேரில் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், அவர் கடந்த ஏப்ரல் 16 ஆம் தேதி முதல் விருதுநகர் மாவட்ட சிறையில் தண்டனை அனுபவித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில், உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் ஜாமீன் கோரி குருநாதன் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு நீதிபதி கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "மனுதாரர் மீது வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டு உண்மை அல்ல. அவரின் மகள் நாள் முழுக்க செல்போனில் மூழ்கி கிடப்பதை பார்த்து, அதன் காரணமாக அவரை கண்டித்துள்ளார். இதனால் அவருக்கும், அவரது மனைவிக்கும் அடிக்கடி தகராறும் ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. இந்த சூழலிலேயே சிறுமி 1098 உதவி எண்ணைத் தொடர்பு கொண்டுள்ளார். பின்னர், அந்த அதிகாரிகளின் வற்புறுத்தலின் பேரில் மனுதாரர் மீது பொய்யான புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், நீதிமன்றத்தில் அது சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.

இரு தரப்பு வாதங்கள் மற்றும் சிறுமியின் வாக்குமூலத்தை கேட்டறிந்த நீதிபதி கே.கே. ராமகிருஷ்ணன், "தனது தாய், தந்தைக்கு இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டதாகவும், செல்போனை அதிகமாக பயன்படுத்தியதற்காக மனுதாரர் தன்னை திட்டியதாகவும், சிறுமி சிறிதும் தயக்கமின்றி தெரிவித்துள்ளார். பெற்றோருக்கு இடையிலான தகராறை சமாதானப்படுத்தவே அவர் உதவி எண்ணை அழைத்துள்ளார்.

ஆனால், அதிகாரிகளின் வற்புறுத்தலால் மனுதாரருக்கு எதிராக அவர் குற்றச்சாட்டை கூறியுள்ளார். அத்தோடு தன்னை 5 நாட்கள் பாதுகாப்பு இல்லத்தில் தங்க வைத்ததாகவும், குழந்தைகள் நலக் குழுவுடன் தொடர்புடைய அதிகாரிகள் தன்னை மிரட்டியதாகவும், தந்தைக்கு எதிராக புகார் அளிக்காவிட்டால் தன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறியதாகவும் சிறுமி தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த வாக்குமூலம் மனுதாரருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைக்க சிறுமியை கட்டாயப்படுத்தியிருப்பது தெளிவாக தெரிகிறது. எனவே மனுதாரருக்கு ஜாமீன் வழங்கப்படுகிறது" என்றார்.

தொடர்ந்து, "பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் வாக்குமூலத்தை பரிசீலிக்கும் போது, தந்தைகள் மீது வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான சில வழக்குகள் கவலைக்கிடமான போக்கைக் கொண்டிருப்பதை இந்த நீதிமன்றம் கவனிக்கிறது.

குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு இல்லங்கள் மற்றும் காவல் துறையுடன் தொடர்புடைய சில அதிகாரிகள், குழந்தைகளை தங்களது தந்தைக்கு எதிராக பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்க வற்புறுத்தப்படுகிறார்கள் என தோன்றுகிறது. பல சந்தர்ப்பங்களில் பெற்றோருக்கு இடையிலான குடும்பத் தகராறு காரணமாகவே குழந்தைகள் அதிகாரிகளை அணுகி இருக்கிறார்கள். ஆனால், பிரச்சனையை முறையாக கையாளுவதற்கு பதிலாக, குழந்தைகள் தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு எதிராக பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்க கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார்கள். இத்தகைய செயல்கள் உண்மை எனில், அது அதிகார துஷ்பிரயோகமே.

இந்த வழக்கை பொறுத்தவரை, தந்தைக்கு எதிராக பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்க மிரட்டப்பட்டு, கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட குழந்தை மேலும் மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகுகின்றனர். இதனால் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நலச் சட்டத்தின் நோக்கம் பாதிக்கப்படுகிறது. எனவே 1098 உதவி எண்களில் வரும் புகார்களை கையாளும் அதிகாரிகளுக்கு பொருத்தமான வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்க தமிழக தலைமைச் செயலருக்கு உத்தரவிடப்படுகிறது. குழந்தைகளின் வாக்குமூலங்களை எவ்வித தூண்டுதல் அல்லது கட்டாயமும் இன்றி நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

குழந்தைகள் உதவி எண் அமைப்பின் நோக்கம், அவர்களை பாதுகாப்பதற்கே தவிர, தவறான குற்றச்சாட்டை முன்வைக்க கட்டாயப்படுத்தி, மேலும் மனவேதனையை ஏற்படுத்துவதற்கு அல்ல. இந்த வழக்கை பொறுத்தவரை தந்தைக்கு எதிராக பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை கூற வற்புறுத்திய அதிகாரி மீது விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க தென்மண்டல காவல்துறை தலைவருக்கு இந்த நீதிமன்றம் உத்தரவிடுகிறது. இது தொடர்பாக ஜூலை 2 ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி அனுபவித்த மனவேதனைக்காக விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் ஒரு லட்ச ரூபாய் நிவராணம் வழங்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டு வழக்கை வருகின்ற ஜூலை 2ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.

