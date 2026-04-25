மகளை கொன்றவரை வெட்டிக் கொலை செய்த தந்தை: தஞ்சாவூரை அதிர வைத்த பழிக்குப்பழி சம்பவம்

மகளைக் கொன்ற இளைஞரை பழிக்கு பழியாக கொலை செய்த தந்தை மற்றும் அவருடைய கூட்டாளிகள் என 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

Published : April 25, 2026 at 4:09 PM IST

தஞ்சாவூர்: தனது மகளைக் கொன்ற இளைஞரை பழிக்கு பழியாக தந்தை கொலை செய்த சம்பவம் தஞ்சாவூரில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, தந்தை உள்பட 4 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

தஞ்சாவூரை அடுத்த பிராந்தை பகுதியை சேர்ந்தவர் புண்ணியமூர்த்தி (53). திமுகவை சேர்ந்த இவர், ஆலங்குடியின் ஊராட்சி மன்றத் தலைவராக இருந்துள்ளார். புண்ணியமூர்த்தியின் மகள் காவ்யா(26), ஆலங்குடியில் உள்ள அரசு ஆதிதிராவிடர் தொடக்கப் பள்ளியில் தற்காலிக ஆசிரியராக பணியாற்றி வந்தார்.

காவ்யாவும், மேலகளக்குடியை சேர்ந்த கருணாநிதி என்பவரின் மகன் அஜித்குமாரும் (30) கடந்த 13 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்ததாக தெரிகிறது. இருவரும் ஒரே சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்றாலும், காவ்யாவை அஜித்குமாருக்கு திருமணம் செய்து வைக்க அவரது பெற்றோருக்கு விருப்பமில்லை. இதன் காரணமாக, காவ்யாவை தங்கள் உறவுக்காரரின் மகனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க அவரது பெற்றோர் முடிவு செய்து, நிச்சயதார்த்தம் செய்தனர்.

இந்த சூழலில், தனது நிச்சயதார்த்த புகைப்படங்களை அஜித் குமாருக்கு காவ்யா அனுப்பியுள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த அஜித் குமார், காவ்யாவை தீர்த்துக்கட்ட முடிவு செய்தார். அதன்படி, கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 27ஆம் தேதி காலை வழக்கம் போல் பள்ளிக்கூடத்திற்குச் சென்ற காவ்யாவை வழிமறித்த அஜித்குமார், அவரை கத்தியால் வெட்டி கொலை செய்தார்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அம்மாப்பேட்டை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து அஜித்குமாரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். சிறையில் இருந்த அஜித் குமார், கடந்த மாதம் ஜாமீனில்வெளியே வந்தார்.

இதனை அறிந்த காவ்யாவின் தந்தை புண்ணியமூர்த்தி, அஜித்குமாரை பழி தீர்க்கும் விதமாக அவரை கொலை செய்யத் திட்டமிட்டார். அதன்படி, புண்ணியமூர்த்தியும் அவருடைய உறவினர் மற்றும் நண்பர்களான ஆலங்குடி கன்னித்தோப்பு பகுதியை சேர்ந்த லோகேஷ்(22), ராமலிங்கம்(30) கருப்பையா(55) ஆகியோரும் இன்று (ஏப்.25) அதிகாலை அஜித் குமாரின் வீட்டுக்குச் சென்றனர்.

வீட்டிக்குள் சென்ற அவர்கள், வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த அஜித் குமாரை அரிவாளால் சராமாரியாக வெட்டிக் கொலை செய்தனர். இதில் அஜித் குமார் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார்.

அதன் பிறகு புண்ணியமூர்த்தி, லோகேஷ், ராமலிங்கம், கருப்பையா ஆகிய நான்கு பேரும் அம்மாபேட்டை காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தனர்.

பின்னர், மெலட்டூர் காவல் நிலைய போலீசாருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டு, அவர்கள் அஜித்குமாரின் உடலை கைப்பற்றி பிரதே பரிசோதனைக்காக தஞ்சாவூர் மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மகளை கொலை செய்த நபரை தந்தையே பழி தீர்த்த சம்பவம் தஞ்சாவூரில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

