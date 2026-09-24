17 வயது சிறுவன் ஓட்டிய பைக் மோதி முதியவர் உயிரிழப்பு - தந்தை கைது
இந்த விபத்து குறித்து உயரிழந்த முதியவர் அசோகனின் மகன் தமிழரசன் கொடுத்த புகாரின் பேரில் செம்பனார்கோவில் போலீசார் மோட்டர் வாகனச் சட்டத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்து சிறுவனின் தந்தையை கைது செய்தனர்.
Published : September 24, 2026 at 11:35 PM IST
மயிலாடுதுறை: மடப்புரத்தில் அதிவேகமாக சிறுவன் ஓட்டி சென்ற இருசக்கர வாகனம் மோதி முதியவர் உயிரிழந்த சம்பவத்தில் சிறுவனின் தந்தையை போலீசார் கைது செய்தனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி தாலுகா மடப்புரம் மாஞ்சோலை தெருவை சேர்ந்தவர் அசோகன் (60). இவர் கூலிதொழிலாளியாக பணியாற்றி வந்துள்ளார். இவர் கடந்த செப்டம்பர் 20 ஆம் தேதி மடப்புரம் கடைவீதிக்கு சைக்கிளை தள்ளிக்கொண்டு பிரதான சாலை வழியாக நடந்து சென்றுள்ளார்.
அப்போது எதிரே அதிவேகமாக இரு சக்கர வாகனத்தை ஓட்டி வந்த 17 வயது சிறுவன், சைக்கிளை தள்ளிக்கொண்டு சென்றிருந்த முதியவர் மீது மோதினார். இதில் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்த முதியவரின் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
இந்த சம்பவத்தை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அருகில் இருந்தவர்கள் முதியவரை மீட்டு உடனடியாக சிகிச்சைக்காக மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனைக்கு 108 ஆம்புலன்சில் மூலம் அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, மூளையில் ரத்தக்கசிவு ஏற்பட்டதால் தஞ்சை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மேல் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து கடந்த 21 ஆம் தேதி சிகிச்சை பலனின்றி முதியவர் உயிரிழந்தார்.
இதற்கிடையே, விபத்தை ஏற்படுத்திய சிறுவன் காயங்களுடன் மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
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இந்த சூழலில், இந்த விபத்து குறித்து உயரிழந்த அசோகனின் மகன் தமிழரசன் கொடுத்த புகாரின் பேரில் செம்பனார்கோவில் போலீசார், பொதுப்பாதைகளில் ஆபத்தான முறையில் அல்லது அலட்சியமாக வாகனம் ஓட்டுதல் சட்டப்பிரிவு 281, கொலை செய்யும் எண்ணம் இல்லாமல் கவனக்குறைவான செயலால் மரணத்தை ஏற்படுத்துதல், 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்கள் வாகனம் ஓட்டி தவறு இழைத்தால் அவர்களின் பெற்றோர், பாதுகாவலர், வாகன உரிமையாளருக்கு ரூபாய் 25 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து தண்டிப்பதற்கான மோட்டார் வாகன சட்டம் 199(A) ஆகிய 3 சட்டப்பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
தொடர்ந்து, இந்த வழக்குகளில் சிறுவனை பைக் ஓட்ட அனுமதித்த அவரது தந்தை உமையாள்புரத்தை சேர்ந்த அன்பழகன் (59) என்பவரை கைது செய்து திருச்சம்பள்ளியில் உள்ள தரங்கம்பாடி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். விசாரணைக்கு பின்னர் நீதிபதி ராஜேஷ்கண்ணா சிறுவனின் தந்தை அன்பழகனுக்கு ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.
இரு சக்கர வாகனத்தை ஓட்டு சிறுவன் ஏற்படுத்தி விபத்தில் முதியவர் உயிரிழந்த நிலையில், சிறுவனின் தந்தை கைதான சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.