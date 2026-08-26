45 அடி ஆழ கிணற்றை தூர்வாரியபோது தந்தை - மகனுக்கு நேர்ந்த சோகம்
கிணற்றுக்குள் போதிய பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளின்றி இருவரும் இறக்கப்பட்டனரா என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : August 26, 2026 at 3:43 PM IST
சென்னை: யானைகவுனி பகுதியில் 45 அடி ஆழமுள்ள கிணற்றை தூர்வாரும் பணியில் ஈடுபட்ட தந்தையும் மகனும் விஷ வாயு தாக்கி அடுத்தடுத்து உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் ரவி (65). இவரது மகன் அய்யனார் (35). தந்தை, மகன் இருவரும் கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் கிணறு தோண்டுதல் மற்றும் கிணறுகளைத் தூர்வாருதல் பணிகளில் ஈடுபட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவர்கள் இருவரும் கொடுங்கையூர் பகுதியில் தங்கி இருந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் சென்னை யானைகவுனி பொன்னப்பன் தெருவில் உள்ள மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருடைய வீட்டின் வளாகத்தில் இருந்த சுமார் 45 அடி ஆழமுள்ள கிணற்றில் இன்று தூர்வாரும் பணியில் இருவரும் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
தூர்வாரும் பணியைத் தொடங்கியதும், முதலில் அய்யனார் கிணற்றுக்குள் இறங்கியுள்ளார். கிணறு மிகவும் ஆழமாக இருந்ததுடன், போதிய காற்றோட்டம் இல்லாததால் கிணற்றுக்குள் விஷவாயு தேங்கியிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
கிணற்றுக்குள் இறங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே அய்யனாருக்கு கடுமையான மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அவர் கிணற்றுக்குள் சிக்கி உயிருக்குப் போராடியுள்ளார்.
இதனை மேலிருந்து பார்த்த அவரது தந்தை ரவி, மகனை காப்பாற்றும் நோக்கில் உடனடியாக கிணற்றுக்குள் இறங்கியுள்ளார். ஆனால் கிணற்றுக்குள் இருந்த விஷவாயு அவரையும் தாக்கியதில் தந்தையும் மகனும் அடுத்தடுத்து மயங்கி விழுந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து அங்கிருந்தவர்கள் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவலின் அடிப்படையில் யானைகவுனி போலீசார் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்றனர். கிணற்றுக்குள் இறங்கி இருவரையும் மீட்டு, ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மருத்துவமனையில் அவர்களை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் வரும் வழியிலேயே இருவரும் இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
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இதையடுத்து இருவரின் உடல்களும் உடற்கூறு ஆய்விற்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக யானைகவுனி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கிணற்றுக்குள் போதிய பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளின்றி இருவரும் இறக்கப்பட்டனரா என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் கிணற்றைத் தூர்வாரும் பணியை ஒப்படைத்த வீட்டின் உரிமையாளரிடமும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
சென்னையில் கிணறு தூர்வாரும் பணியின்போது விஷவாயு தாக்கி தந்தை மகன் இருவரும் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.