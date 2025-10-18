ETV Bharat / state

சுபநிகழ்ச்சியில் நடந்த சோகம்! மின்சாரம் தாக்கி தந்தை, மகன் உயிரிழப்பு!

நெல்லையில் மின்சாரம் தாக்கி தந்தை, மகன் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருநெல்வேலி: நெல்லை மாவட்டம் ராதாபுரம் அருகே சுபநிகழ்ச்சிக்கு பந்தல் அமைக்கும் பணியின் போது மின்சாரம் தாக்கி, தந்தை, மகன் இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

காவல் துறையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையில், திருநெல்வேலி மாவட்டம் வள்ளியூர் சமத்துவப்புரத்தைச் சேர்ந்தவர் சுரேஷ் (46). இவர் சொந்தமாக, வேலையாட்களை வைத்து பந்தல் அமைக்கும் தொழில் செய்து வந்தார். இந்த நிலையில், நேற்று சுரேஷ் மற்றும் அவரது மகன் ஸ்டீபன் (19) இருவரும், சமூகரெங்கபுரம் அருகே ஒரு வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிக்காக பந்தல் அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

அப்போது, இரும்பு ஏணியை தூக்கி நிறுத்தியதில், எதிர்பாராத விதமாக ஏணி மேலே சென்ற மின் கம்பியில் உரசியதில் இருவர் மீதும் மின்சாரம் பாய்ந்தது. இதில், இருவரும் தூக்கி வீசப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இதில், அருகில் இருந்த சுதாகர் என்பவர் அதிர்ச்சியில் சுவரில் மோதி, காயம் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

இதையும் படிங்க: முல்லைப் பெரியாறு அணை விவகாரம்! அரசு நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி கோரிக்கை!

இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த ராதாபுரம் காவல் துறையினர், உயிரிழந்த பந்தல் அமைப்பாளர் சுரேஷ் மற்றும் அவரது மகன் ஸ்டீபன் ஆகிய இருவரது உடல்களை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக நாகர்கோவில் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சுப நிகழ்ச்சிக்காக பந்தல் அமைக்க வந்த தந்தை, மகன் இருவரும் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் வள்ளியூர் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மழை காலத்தில் மின்கம்பி நனைந்து காணப்படும் நிலையில், இரும்பு ஏணி பட்டவுடம் எளிதில் மின்சாரம் பாய்ந்து விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், மழைக் காலங்களில் மின் கம்பிகள் செல்லும் பகுதிகளில் பொதுமக்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று காவல் துறையினர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.

