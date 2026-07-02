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திருநெல்வேலி அருகே தந்தை, மகன் படுகொலை; காரில் வந்த கும்பல் வெறிச்செயல்

கார் மோதிய விபத்தில், காளிமுத்துவின் மகன் ஜெயராஜ்(5) சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். மூத்த மகன் சின்னதுரை பலத்த காயமடைந்தார்.

சம்பவம் நடந்த இடம்
சம்பவம் நடந்த இடம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 5:47 PM IST

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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் 2 மகன்களுடன் சென்ற தந்தையை காரில் வந்த கும்பல் விபத்தை ஏற்படுத்தி, தந்தையை வெட்டிக் கொலை செய்து, தலையை நடுரோட்டில் வைத்து விட்டு சென்ற சம்பவம், அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியையும் பதற்றத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

விபத்தை ஏற்படுத்தியதில் ஐந்து வயது மகனும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், கல்லிடைக்குறிச்சியை அடுத்த மூலச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் காளிமுத்து. இவர் தனது மகன்கள் சின்னதுரை (15), ஜெயராஜ்(5) ஆகியோருடன் இருசக்கர வாகனத்தில், வல்லத்தி நம்பிகுளம் பகுதியில் இருந்து மூலச்சி கிராமத்திற்கு சென்று கொண்டிருந்தார்.

அப்போது, இவர்களை பின்தொடர்ந்து காரில் வந்த மர்ம கும்பல், திடீரென இவர்களது இருசக்கர வாகனத்தில் மோதி இவர்களை நிலைகுலையச் செய்துள்ளது. காரில் இருந்து இறங்கிய அந்த கும்பல், காளிமுத்துவை சரமாரியாக வெட்டிக் கொலை செய்து, அவரது தலையை துண்டித்து, சுமார் 5 கிலோமீட்டர் தூரம் கொண்டு வந்து, கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே உள்ள கரம்பை மாநில நெடுஞ்சாலையில் வைத்துவிட்டு தப்பிச் சென்று விட்டது.
மேலும், கார் மோதிய விபத்தில் காளிமுத்துவின் இளையமகன் ஜெயராஜ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

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மற்றொரு மகனான 15 வயது சின்னதுரைக்குத் தாக்குதலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுள்ளது.
தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த நெல்லை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விஸ்வேஷ்பாலசுப்பிரமணிய சாஸ்திரி, நேரில் விசாரணை நடத்தினார். தொடர்ந்து உயிரிழந்த இருவரின் உடல்களையும் மீட்டு நெல்லை அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறு ஆய்விற்காக போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர். காயம் அடைந்த சின்னத்துரையை மீட்டு சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், இப்பகுதியில் ஏற்கனவே நடந்த ஒரு கொலைச் சம்பவத்திற்கு பழிக்குப் பழியாகவே இந்தக் கொலை நடந்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது. மேலும், இந்தக் கொலையைச் செய்தவர்கள் உயிரிழந்த காளிமுத்துவின் ஊரைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
எனவே கடந்த சில ஆண்டுகளாக அந்த பகுதியில் நடைபெற்ற கொலைச் சம்பவங்களுடன் இறந்து போன காளிமுத்துவுக்கு தொடர்பு இருக்கிறதா என்று கோணத்தில் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

இந்த இரட்டைக் கொலைச் சம்பவத்தால், மூலச்சி மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பெரும் பதற்றம் நிலவுகிறது. அசம்பாவிதங்களைத் தவிர்க்க பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. தப்பியோடிய எதிரிகள் குறித்த விவரங்களைச் சேகரித்துள்ள போலீசார், தனிப்படைகள் அமைத்து அவர்களைத் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.

TAGGED:

TVL MURDER
CAR GANG
FATHER SON BRUTALLY MURDERED
NELLAI DOUBLE MURDER

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