மாதவரத்தில் சோகம் - கார்த்திகை தீப விளக்கால் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் சிக்கி தந்தை, மகள் உயிரிழப்பு
இந்த துயரச் சம்பவம் குறித்து மாதவரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : November 26, 2026 at 11:00 AM IST
சென்னை: கார்த்திகை தீபத்தை முன்னிட்டு வீடுகளில் விளக்குகள் ஏற்பட்டிருந்த நிலையில், டீசல் கேன் மூலம் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் சிக்கி, தந்தையும், 2 வயது மகளும் பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் மாதவரம் பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை மாதவரம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட கணபதி தோட்டம் அருகே அறிவழகன் என்பவர் தனது மனைவி மற்றும் இரண்டு வயது பெண் குழந்தை தன்ஷிகாவுடன் வசித்து வந்துள்ளார். லாரி ஓட்டுநராக பணிபுரிந்து வரும் அறிவழகன், சம்பவத்தன்று லாரிக்குப் பயன்படுத்துவதற்காக ஒரு கேனில் டீசலை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டிற்கு வந்துள்ளார்.
அப்போது கார்த்திகை தீபத் திருநாள் என்பதால் அப்பகுதியில் உள்ள வீடுகளின் வாசல்களில் விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டிருந்தன. வீட்டிற்கு வந்த அறிவழகனை பார்த்ததும் மகிழ்ச்சியில் ஓடிவந்த குழந்தை தன்ஷிகா, தனது தந்தையை கட்டியணைத்து விளையாடத் தொடங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
அப்போது அறிவழகன் கையில் வைத்திருந்த டீசல் கேன், அருகில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருந்த தீப விளக்கின் மீது பட்டதில் திடீரென தீப்பற்றியதாக முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் தீ மளமளவென பரவியதில் குழந்தை தன்ஷிகா தீயில் சிக்கியுள்ளார். இதனைப் பார்த்ததும் தனது குழந்தையை காப்பாற்றுவதற்காக அறிவழகன் போராடியதில் அவருக்கும் பலத்த தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டன.
தனது கணவரும் மகளும் தீயில் சிக்கி அலறுவதைப் பார்த்த அறிவழகனின் மனைவி, அதிர்ச்சியில் கத்தி கூச்சலிட்டுள்ளார். அந்த சத்தத்தைக் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினர் ஓடி வந்து தீயை அணைக்க முற்பட்டுள்ளனர். அதோடு, தீயணைப்புத்துறைக்கும் தகவல் கொடுத்துள்ளனர். தகவல் கிடைத்ததும் உடனடியாக அங்கு வந்த தீயணைப்புப்படையினர் பொதுமக்களின் உதவியுடன் தந்தை, மகள் இருவரையும் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
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ஆனால், மருத்துவமனைக்குச் செல்லும் வழியிலேயே 2 வயது குழந்தை தன்ஷிகாவும், தந்தை அறிவழகனும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். தனது கண் முன்னே குழந்தையும் கணவனும் தீயில் கருகி உயிரிழந்ததை பார்த்து அறிவழகனின் மனைவி கதறி அழுதது பார்ப்போரை கண் கலங்க வைத்தது. இந்த துயரச் சம்பவம் குறித்து மாதவரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கார்த்திகை தீபத் திருநாளில் தந்தையைக் கண்ட மகிழ்ச்சியில் ஓடிவந்த இரண்டு வயது குழந்தையும், குழந்தையைக் காப்பாற்றப் போராடிய தந்தையும் தீ விபத்தில் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.