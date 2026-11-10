ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே சாலை விபத்தில் தந்தை-மகள் பலி
விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த ஸ்ரீபெரும்புதூர் போலீசார் இருவரின் உடலை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
Published : November 10, 2026 at 7:04 PM IST
காஞ்சிபுரம்: ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இரு சக்கர வாகனம் மீது கண்டெய்னர் லாரி மோதிய விபத்தில் தந்தை - மகள் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட கோவர்தன் நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் ரவிசங்கர் (51). இவருக்கு சௌந்தர்யா (21) என்ற மகளும், ஒரு மகனும் உள்ளனர். சௌந்தர்யா பெங்களூருவில் உள்ள கல்லூரியில் பொறியியல் 4 ஆண்டு படித்து வந்த நிலையில், தீபாவளி விடுமுறைக்காக ஸ்ரீபெரும்புதூர் வந்துள்ளார்.
தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடி விட்டு நாளை பெங்களூர் செல்லவிருந்த நிலையில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகே உள்ள தனியார் துணிக்கடைக்கு இருவரும் சென்றனர். பின்னர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இரு சக்கர வாகனத்தில் ரவிசங்கரும், சௌந்தர்யாவும் வீடு திரும்பி உள்ளனர்.
அப்போது பின்னால் வந்த ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் பதிவு எண் கொண்ட கன்டெய்னர் லாரி இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியதில் நிலை தடுமாறி அப்பாவும், மகளும் சாலையில் விழுந்துள்ளனர். இதில் கண்டெய்னர் லாரியின் சக்கரங்கள் இருவரின் தலை மீதும் ஏறியது. இதில் இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
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விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த ஸ்ரீபெரும்புதூர் போலீசார் இருவரின் உடலை மீட்டு ஸ்ரீபெரும்புதூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சாலை விபத்தில் தந்தை-மகள் இருவரும் தலை நசுங்கி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.