சோளிங்கர் அருகே அரசுப் பேருந்து மோதி விபத்து: இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற தந்தை-மகள் உயிரிழப்பு
சோளிங்கர் அருகே பல்லாஞ்சி பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, திருத்தணியில் இருந்து சோளிங்கர் நோக்கி வந்த அரசுப் பேருந்து, அவர்களின் இருசக்கர வாகனம் மீது நேருக்கு நேர் மோதியது.
Published : September 18, 2026 at 10:27 PM IST
சென்னை: சோளிங்கர் அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது அரசு பேருந்து மோதிய விபத்தில் தந்தை - மகள் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள '92 போலீஸ் எஸ்டேட்' நகரைச் சேர்ந்தவர் சுரேஷ் (47). இவரது மனைவி பாக்கியம் (45). இவர்களுக்கு மதுமிதா (21) என்ற மகளும், 17 வயது மகனும் உள்ளனர். மதுமிதா அங்குள்ள கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனிடையே, சுரேஷ் தனது மகள் மதுமிதாவுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் திருத்தணி கோவிலுக்கு வந்துள்ளார். சாமி தரிசனம் முடிந்த பின்னர், இருவரும் இருசக்கர வாகனத்தில் மீண்டும் சித்தூர் நோக்கி சென்றுள்ளனர்.
சோளிங்கர் அருகே பல்லாஞ்சி பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, திருத்தணியில் இருந்து சோளிங்கர் நோக்கி வந்த அரசு பேருந்து, அவர்களின் இருசக்கர வாகனம் மீது நேருக்கு நேர் மோதியது.
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இதில், இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற சுரேஷும், அவரது மகள் மதுமிதாவும் படுகாயமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
இந்த விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த சோளிங்கர் போலீசார், அங்கு விரைந்து சென்று இருவரின் உடல்களையும் மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக சோளிங்கர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், விபத்து தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து, அரசு பேருந்து ஓட்டுநரிடமும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். திருத்தணி கோவிலுக்கு சென்றுவிட்டு திரும்பிய தந்தையும், மகளும் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.