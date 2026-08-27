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நேபாளம் சென்ற கும்பகோணத்தை சேர்ந்த 10 பேரின் நிலை தெரியவில்லை: உறவினர்கள் கவலை

கும்பகோணம் யாத்ரா நிறுவனத்தின் உரிமையாளரின் 2வது மகன் நேபாளத்திற்கு விரைந்துள்ளார்.

யாத்ரா ஏஜென்சியில் தகவல் கேட்கும் உறவினர்கள்
யாத்ரா ஏஜென்சியில் தகவல் கேட்கும் உறவினர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 11:01 PM IST

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தஞ்சாவூர்: நேபாளத்தில் சிக்கியுள்ள கும்பகோணத்தை சேர்ந்த 10 பேரின் நிலை என்னவென்று தெரியாமல் உறவினர்கள் கவலையில் உள்ளனர்.

சூப்பர் யாத்ரா ஏஜென்சி மூலமாக, கும்பகோணத்தை சேர்ந்த 10 பேர் உள்பட 57 பேர் நேபாளத்திற்கு சென்றனர். நேபாளத்தில் நேற்று காலை ஏற்பட்ட பெருவெள்ள பாதிப்புக்குப் பிறகு, கும்பகோணத்தை சேர்ந்த 10 பேரை தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை. அவர்களைத் தேடும் பணி 2வது நாளாக இன்றும் தொடர்ந்தது. ஆனால், அவர்களைப் பற்றி எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை.

ஏதாவது தகவல் கிடைக்குமா என்று யாத்ரா ஏஜென்சி அலுவலகத்தை சுற்றி வரும் உறவினர்கள், இரண்டு நாட்களாக உணவு அருந்தாமல் கூட தவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட யாத்ரா ஏஜென்சி முன்பு சமூக ஆர்வலர் வி.சத்யநாராயணன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "நேபாளத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்பதற்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளன. தமிழ்நாடு அரசு 4 அமைச்சர்களை டெல்லிக்கு அனுப்பி உள்ளது. மத்திய, மாநில அரசுகள் இணைந்து, மாயமானவர்கள் பற்றி உரிய தகவலை கொடுக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.

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இதனால், சுற்றுலா சென்றவர்களின் நிலை குறித்து அவர்களின் உறவினர்கள் கேட்க வரும்போது, அவர்களை பற்றி சொல்ல இயலவில்லை. சுற்றுலா சென்றவர்களின் பாஸ்போர்ட் உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் அனைத்தும் யாத்ரா நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் மகன் செய்யது பாருக் சென்ற வேனில் சிக்கி, வெள்ளத்தில் அடித்துச் சென்றுள்ளது. இதையடுத்து, யாத்ரா நிறுவனம் சார்பில், நிறுவனத்தின் உரிமையாளரின் இரண்டாவது மகன் முகம்மது உசேன் உள்ளிட்ட 2 பேர் நேபாளத்திற்கு புறப்பட்டுள்ளனர். அவர் கும்பகோணத்தில் இருந்து சூப்பர் யாத்திரா ஏஜென்சி மூலம் சென்றவர்களின் பட்டியலுடன் சென்றுள்ளார்.

அவர், மீட்கப்பட்ட 21 பேரை காத்மாண்டுக்கு அழைத்து வந்து, அங்கு அவர்களுடைய பாஸ்போர்ட் நகல் மூலம் அடையாளம் கண்டு பின்னர் தற்காலிக பாஸ்போர்ட் வழங்கி அனுப்பி வைப்பார் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

TAGGED:

NEPAL FLOOD TRAGEDY
KUMBAKONAM TOURIST
NEPAL YATRA RESCUE 2ND DAY

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