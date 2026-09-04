பாபநாசம் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்க வேண்டும்- விவசாயிகள் சாலை மறியல்
தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் சுமார் 5,000 ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டுள்ள வாழைகள் கருகும் நிலையில் உள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : September 4, 2026 at 10:54 PM IST
தூத்துக்குடி: பாபநாசம் அணையில் இருந்து பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க வலியுறுத்தி விவசாயிகள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் கடைமடைப் பகுதிகளான கோரம்பள்ளம் குளம் மற்றும் பெட்டை குளத்திற்கு பாபநாசம் அணையில் இருந்து பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி, அனைத்து விவசாயிகள் சங்க கூட்டமைப்பு சார்பில் தூத்துக்குடி- திருநெல்வேலி நான்கு வழிச்சாலை தட்டப்பாறை விளக்கு அருகே விவசாயிகள் இன்று சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த போராட்டத்தில், கோரம்பள்ளம், குலையன்கரிசல், காலங்கரை, அத்திமரப்பட்டி, சேர்வைக்காரன்மடம், தங்கம்மாள்புரம் உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த 100- க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர். இதில் சில விவசாயிகள் தங்களது டிராக்டர்களை சாலையின் குறுக்கே நிறுத்தி தங்களது எதிர்ப்பைப் பதிவுச் செய்தனர். அத்துடன், தண்ணீரின்றி கருகிய வாழைப் பயிர்களை சாலையில் வீசி தங்களது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர்.
இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில், "மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் நீர்வளத்துறை அதிகாரிகளிடம் பலமுறை மனு அளித்தும், தொடர்ந்து போராட்டங்கள் நடத்தியும் இதுவரை உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை; தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் சுமார் 5,000 ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டுள்ள வாழைகள் கருகும் நிலையில் இருக்கின்றது; இதனால் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, தமிழ்நாடு அரசு, நீர்வளத்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாகத் தலையிட்டு, பாபநாசம் அணையில் இருந்து 1,500 கனஅடி தண்ணீரைத் திறந்துவிட வேண்டும்; உடனடியாகத் தண்ணீர் திறக்கப்படாவிட்டால் போராட்டத்தைத் தீவிரப்படுத்தி தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபடுவோம்" என்று எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதனிடையே, சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட விவசாயிகளிடம் காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். எனினும், அவை தோல்வியில் முடிந்ததால் 100- க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளை கைது செய்த காவல்துறையினர், அவர்களை தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அடைத்து வைத்திருந்தனர். பின்னர், மாலையில் விவசாயிகள் அனைவரும் விடுவிக்கப்பட்டனர். போராட்டத்தின்போது விவசாயி ஒருவருக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டதால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
விவசாயிகளின் சாலை மறியல் போராட்டம் காரணமாக தூத்துக்குடி- திருநெல்வேலி நான்கு வழிச்சாலையில் சுமார் அரைமணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. போராட்டத்தையொட்டி, ஊரக காவல் உதவி கண்காணிப்பாளர் அன்சித் நாயர் தலைமையில் 100- க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.