ETV Bharat / state

தஞ்சையில் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி கோரி முழங்காலிட்டு விவசாயிகள் நூதன ஆர்ப்பாட்டம்

தவெக அரசு தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியவாறு பயிர்க் கடனை நிலத்தின் அடிப்படையில் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர்.

தஞ்சையில் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி கோரி முழங்காலிட்டு விவசாயிகள் நூதன ஆர்ப்பாட்டம்
தஞ்சையில் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி கோரி முழங்காலிட்டு விவசாயிகள் நூதன ஆர்ப்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 1, 2026 at 10:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: பயிர்க்கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக் கோரி, தஞ்சாவூரில் மத்திய கூட்டுறவு வங்கி தலைமை அலுவலகம் முன்பு விவசாயிகள் முழங்காலிட்டு கோஷங்களை எழுப்பி நூதன முறையில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் ஆட்சியமைத்த முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு, அண்மையில் பயிர்க் கடன் தள்ளுபடி தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதில், கூட்டுறவு வங்கிகளில் 50,000 ரூபாய் வரை பயிர்க்கடன் பெற்ற குறு விவசாயிகளுக்கு முழுமையாக பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று அறிவித்தது. தமிழக அரசின் இந்த அறிவிப்பு விவசாயிகளுக்கு ஏமாற்றத்தை கொடுத்துள்ளது.

இந்நிலையில், பயிர்க்கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக் கோரி, தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் விவசாயிகள் இன்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். குறிப்பாக, தஞ்சாவூரில் காவிரி டெல்டா விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க தலைவர் தர்ம. சாமிநாதன் தலைமையில் தஞ்சை மத்திய கூட்டுறவு வங்கி தலைமை அலுவலகம் முன்பு விவசாயிகள் முழுங்காலிட்டு நூதன முறையில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதையும் படிங்க.. கொடுத்த வாக்குறுதியை முதலில் செயல்படுத்துங்கள்; பயிர் கடன் விவகாரத்தில் விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்

அப்போது, தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள பயிர்க் கடன் தள்ளுபடியால் விவசாயிகளுக்கு எந்த வித பயனும் இல்லை; விவசாயிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் துரோகம் இழைத்துவிட்டார்; கூட்டுறவு பயிர்க்கடனை தமிழக அரசு முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்; தவெக அரசு தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியவாறு பயிர்க் கடனை நிலத்தின் அடிப்படையில் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்; புதிய கடன் கொடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; விவசாயிகள் வங்கியில் வைத்துள்ள நகைக் கடனை தள்ளுபடி செய்திட வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை ஆர்ப்பாட்டதில் அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.

இதேபோல் பயிர்க்கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி தஞ்சாவூரில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.

விவசாயிகளுக்கு பயிர்க் கடன் முழுவதையும் ரத்து செய்ய வேண்டும்; மேகதாதுவில் கர்நாடகா அணை கட்டும் திட்டத்தை தமிழக அரசு தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு தமிழ்நாடு காவிரி விவசாய சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது.

பேரணியாக வந்த விவசாயிகள் மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து நேரடியாக மனு கொடுக்க வேண்டும் என காவல் துறையினரிடம் வலியுறுத்தினர். அதற்கு காவல்துறை அனுமதிக்காததால் விவசாயிகள் அனைவரையும் கைது செய்து வாகனத்தில் ஏற்றினர். இதனால் ஆத்திரமடைந்த விவசாயிகள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக நுழைவு வாயிலில் தரையில் அமர்ந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது காவல் துறையினருக்கும் விவசாயிகளுக்கும் இடையே பெரும் வாக்குவாதமும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதால் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.

TAGGED:

THANJAVUR
FARMERS PROTEST
WAIVER OF CROP LOANS
TVK GOVT
FARMERS PROTEST IN THANJAVUR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.