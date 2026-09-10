கண்களில் கருப்புத் துணியைக் கட்டி விவசாயிகள் 'நூதன' போராட்டம்
முதலமைச்சர் விஜய் கண்டிப்பாக எங்களை அழைத்துப் பேசுவார்; நடவடிக்கை எடுப்பார் என காத்துக் கொண்டிருப்பதாக இளம் விவசாயிகள் சங்கத்தின் தலைவர் சௌந்தர்ராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 10, 2026 at 4:22 PM IST
சென்னை: கண்களில் கருப்புத் துணியைக் கட்டிக் கொண்டும், தரையில் துணியை விரித்து யாசகம் எடுப்பது போலவும் விவசாயிகள் நூதன முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
1954-ம் ஆண்டு நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் வட்டம், நாரைக்கிணறு பகுதியை காப்பு வனமாக மாற்றுவதற்கான அறிவிப்பு தமிழ்நாடு அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டிருந்த நிலையில், கடந்த 72 ஆண்டுகளாக அப்பகுதியைக் காப்பு வனமாக மாற்றப்படாமல் உள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் மக்கள் குடியிருந்து அங்கு விவசாயம் செய்து வருகின்றனர்.
தற்போது அப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கு குடிப்பதற்கே தண்ணீர் இல்லாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதால் பயிர்களை காப்பாற்றுவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு வழிமுறை செய்ய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியும், மக்கள் குடியிருப்பு மற்றும் விவசாயம் செய்து வரும் பகுதிகளுக்கு பட்டா வழங்க வலியுறுத்தியும், இளம் விவசாயிகள் சங்கத்தின் சார்பில் சென்னை எழும்பூர், ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகே இன்று (செப்.10) போராட்டம் நடைபெற்றது.
போராட்டத்தில் 300-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கலந்து கொண்ட நிலையில், கண்ணில் கருப்புத் துணிகளைக் கட்டி யாசகம் எடுப்பது போல் நூதன முறையில் தங்கள் எதிர்ப்பைப் பதிவுச் செய்தனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த இளம் விவசாயிகள் சங்கத்தின் தலைவர் சௌந்தர்ராஜன், "இந்த பகுதியில் வசித்து வரும் பொதுமக்கள் பல ஆண்டுகளாக தங்கள் நிலத்திற்கான பட்டாவை பெற முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பல தலைமுறைகளாக அவர்கள் அகதிகள் போன்று வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
தங்கள் சொந்த நிலத்திற்கான பட்டா இல்லாத காரணத்தினால் அரசு உதவிகளைப் பெறுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதேபோல், மின்சார இணைப்பு மற்றும் பிற அடிப்படை வசதிகளைப் பெறுவதிலும் தடைகள் ஏற்பட்டுள்ளது.
வங்கிக்கடன் மற்றும் விவசாயக்கடன் போன்ற நிதி வசதிகளை பெற முடியாத நிலையில் உள்ளது. காப்பு வனமாக அறிவிக்கும் இறுதி சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதா என்பது குறித்தும், சம்பந்தப்பட்ட நிலங்களின் நிலை என்பது குறித்தும், முழுமையாக தமிழ்நாடு அரசு ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
இதுவரை 10 முதலமைச்சர்களிடம் இது குறித்தான மனுக்களை அளித்துள்ளோம். எந்தவொரு முதலமைச்சரும் இதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. இதனால் தான் இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளோம். தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய் கண்டிப்பாக எங்களை அழைத்துப் பேசுவார். இப்பிரச்சனை குறித்து நடவடிக்கை எடுப்பார் என்றும் காத்திருக்கிறோம்" எனத் தெரிவித்தார்.