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மேட்டூர் அணை திறக்க வாய்ப்பில்லை; உழவர்களுக்கு மானியம் வழங்குக: அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்

கிருஷ்ணராஜ சாகர் உள்ளிட்ட நான்கு அணைகளில் இருந்து கர்நாடகா, தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறக்க வாய்ப்பில்லை என்று அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ்
பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 6, 2026 at 1:09 PM IST

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சென்னை: மேட்டூர் அணை திறக்க வாய்ப்பில்லை என்பதால் உழவர்களுக்கு குறுவைத் தொகுப்புடன் ரூபாய் 5,000 மானியத்தையும் வழங்க வேண்டும் என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி., தமிழ்நாடு அரசை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சேலம் மாவட்டம், மேட்டூர் அணையில் இருந்து ஆண்டுதோறும் ஜூன் 12- ஆம் தேதி டெல்டா பாசனம் மற்றும் கிழக்கு மற்றும் கால்வாய் பாசனத்திற்காகத் தண்ணீர் திறந்துவிடுவது வழக்கம். ஆனால் நடப்பாண்டில் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் குறைவாக உள்ளதால் பாசனத்திற்காகத் திட்டமிட்டப்படி தண்ணீர் திறக்கப்படுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இன்று (ஜூன் 06) காலை 08.00 மணி நிலவரப்படி மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 79.86 அடியாகவும், நீர்வரத்து வினாடிக்கு 1,223 அடியாகவும் உள்ளது. மேட்டூர் அணையின் மொத்த கொள்ளளவு 120 அடி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் நாளுக்கு நாள் குறைந்து வருவதாலும், தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைவதற்கான வாய்ப்புகள் தென்படாததாலும் காவிரி பாசன மாவட்டங்களில் குறுவை சாகுபடிக்காக மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறந்துவிடப்படாது என்பது உறுதியாகிவிட்டது. இத்தகைய சூழலில் நிலத்தடி நீரைப் பயன்படுத்தி குறுவை சாகுபடி செய்யத் தேவையான உதவிகளை தமிழ்நாடு அரசு வழங்க வேண்டும்.

தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட 10-க்கும் மேற்பட்ட காவிரி பாசன மாவட்டங்களில் குறுவை சாகுபடிக்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 12- ஆம் தேதி மேட்டூர் அணையிலிருந்து காவிரியில் தண்ணீர் திறந்து விடப்படுவது வழக்கம். ஆனால், 93.47 டி.எம்.சி கொள்ளளவு கொண்ட மேட்டூர் அணையில், இன்றைய நிலவரப்படி வெறும் 41.60 டி.எம்.சி, அதாவது 79 அடி மட்டுமே தண்ணீர் உள்ளது.

அணையிலிருந்து பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் என்றால், அணையின் நீர்மட்டம் 90 அடிக்கும் கூடுதலாக உயர்வதுடன், அணைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை டி.எம்.சி அளவுக்கு தண்ணீர் வந்தால் தான் குறுவை சாகுபடி காலம் முழுமைக்கும் தண்ணீர் வழங்க முடியும். அதற்கு இன்னும் குறைந்தது 12 டி.எம்.சி தண்ணீர் தேவைப்படுவதுடன், வினாடிக்கு குறைந்தது 18,000 கனஅடி வீதம் மேட்டூர் அணைக்கு தண்ணீர் வர வேண்டியது கட்டாயமாகும்.

ஆனால், இன்றைய நிலையில் கர்நாடகத்தில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள கிருஷ்ணராஜ சாகர் அணையில் 11.49 டி.எம்.சி, கபினி அணையில் 4.47 டி.எம்.சி, ஹாரங்கி அணையில் 2.97 டி.எம்.சி, ஹேமாவதி அணையில் 11.41 டி.எம்.சி என மொத்தம் 33.45 டி.எம்.சி மட்டுமே தண்ணீர் உள்ளது. 4 அணைகளின் மொத்தக் கொள்ளளவான 114.57 டி.எம்.சியில் 29.08% மட்டுமே என்பதால் இருக்கும் நீரை கர்நாடகம் திறந்து விட வாய்ப்பில்லை.

கடந்த ஆண்டு குறுவை பருவத்தின் போது தான், அதற்கு முந்தைய ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு 6.13 லட்சம் ஏக்கரில் குறுவை சாகுபடி செய்யப்பட்டது. நடப்பாண்டில் உரிய காலத்தில் மேட்டூர் அணை திறக்கப்படாவிட்டால், குறுவை நெல் சாகுபடி செய்யப்படும் பரப்பு 3 லட்சம் ஏக்கருக்கும் கீழாக குறைந்து விடும்.இதனால் உழவர்களுக்கு வருவாய் இழப்பும், தொழிலாளர்களுக்கு வேலையிழப்பும் ஏற்படும்.

இந்த பாதிப்புகளை ஓரளவுக்காவது கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நிலத்தடி நீரை பயன்படுத்தி குறுவை சாகுபடி செய்வதும், அதற்காக உழவர்களுக்கு உதவ வேண்டியதும் அரசின் கடமை ஆகும். இதற்காக காவிரி பாசன மாவட்டங்கள் உள்பட தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள உழவர்களுக்கு விதைகள், உரங்கள், நுண்ணூட்ட சத்துகள் உள்ளிட்டவற்றை மானியத்தில் வழங்கும் குறுவைத் தொகுப்புத் திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக அறிவிக்க வேண்டும்.கடந்த ஆட்சியில் ஒரு லட்சம் ஏக்கருக்கு மட்டுமே குறுவைத் தொகுப்பு வழங்கப்பட்ட நிலையில், நடப்பாண்டில் உச்சவரம்பின்றி அனைவருக்கும் குறுவைத் தொகுப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்.

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அத்துடன் 24 மணி நேரமும் தடையற்ற மும்முனை மின்சாரம் வழங்கவும், இடுபொருள் மானியமாக ஏக்கருக்கு ரூ.5,000 வீதம் வழங்கவும் தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்துகிறேன்." இவ்வாறு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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