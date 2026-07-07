பயிர்க்கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி தலைநகரில் பேரணி சென்ற விவசாயிகள்
தமிழ்நாடு அரசு, விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றும் வரை தொடர்ச்சியாகப் போராட்டங்கள் நடைபெறும் என்று விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : July 7, 2026 at 6:20 PM IST
சென்னை: பயிர்க்கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி விவசாயிகள் பேரணி நடத்தினர். இதில் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகளும், அவர்களின் குடும்பத்தினரும் கலந்து கொண்டனர்.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் வெளியிடப்பட்டிருந்த தேர்தல் அறிக்கையில், சிறு, குறு விவசாயிகள் கூட்டுறவு வங்கிகள், கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் வாங்கிய பயிர்க்கடன்கள் முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யப்படும்; ஐந்து ஏக்கருக்கும் மேல் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன் 50% தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் அரசு, கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் பெறப்பட்ட ரூபாய் 75,000 வரையிலான பயிர்க்கடன்களை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்தும், ரூபாய் 75,000- க்கு மேல் வாங்கிய கடன்களுக்கு ரூபாய் 35,000 வரை தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்றும் அறிவித்திருந்தது. இதனால் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் கடும் அதிருப்தி அடைந்தனர்.
இதையடுத்து, விவசாயிகள் கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் பெற்ற பயிர்க்கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு விவசாய சங்கங்களின் சார்பில் தொடர்ந்து போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும், கூட்டுறவு வங்கிகள், கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் உள்ள அதிகாரிகள், கடனை திருப்பிச் செலுத்த விவசாயிகளுக்கு நெருக்கடி கொடுப்பதாகவும், இதனால் விவசாயிகள் மனரீதியாகப் பாதிக்கப்படுவதாகவும் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், சென்னை புதுப்பேட்டையில் தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் சார்பில் விவசாயிகள் பெற்ற பயிர்க்கடனை முழுமையாக ரத்துச் செய்ய வலியுறுத்தி மாபெரும் பேரணி இன்று (ஜூலை 07) நடைபெற்றது. இந்த பேரணியில் விவசாயிகள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டனர்.
அத்துடன், சொன்ன வாக்குறுதி என்னாச்சி?, நியாயமா இது நியாயமா, செய்வதெல்லாம் நியாயமா, தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்று! உள்ளிட்ட வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை கையில் ஏந்தியிருந்த விவசாயிகள், பயிர்க்கடனை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்ய தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
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உற்பத்திச் செலவுத் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதன் காரணமாகவே விவசாயிகள் கூட்டுறவு வங்கிகளில் வாங்கிய பயிர்க்கடனை திரும்பச் செலுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை தமிழ்நாடு அரசு உணர்ந்து பயிர்க்கடனை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று பேரணியில் பங்கேற்ற விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். மேலும், எங்களது கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை தொடர்ச்சியாக பல்வேறு வடிவங்களில் போராட்டங்கள் நடைபெறும் என்று விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
விவசாயிகள் நடத்திய பேரணியில் சுமார் 2,000- க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.