விவசாயிகள் போராட்டம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பு - அமைச்சர்களை சந்தித்த பிறகு முடிவு
ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி முதலமைச்சரைச் சந்தித்த பிறகும் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படாவிட்டால் மீண்டும் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என அய்யாக்கண்ணு தெரிவித்தார்.
Published : July 28, 2026 at 10:31 PM IST
சென்னை: விவசாய கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய கோரி மேற்கொள்ளப்பட்ட விவசாயிகளின் போராட்டம் அமைச்சர்களை சந்தித்த பிறகு தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் அய்யாக்கண்ணு தலைமையில் விவசாயக் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விவசாயிகள் நேற்று (ஜூலை 27) தலைமைச் செயலகத்தை முற்றுகையிட்டு தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து, இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் காந்தி ராஜ், வேளாண்மைத் துறை அமைச்சர் வினோத், பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோரை அய்யாக்கண்ணு சந்தித்து கோரிக்கைகள் தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின்னர் அய்யாக்கண்ணு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர், "உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய காவிரி நீரை கர்நாடக அரசு திறந்துவிடாமல் தொடர்ந்து புறக்கணித்து வருகிறது. உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை அனைவரும் மதிக்க வேண்டும். தமிழகத்திற்கு வந்திருக்க வேண்டிய நீர் வராததால் விவசாய நிலங்களில் பயிர்கள் காய்ந்து சாகுபடி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறைந்தபட்சம் சம்பா சாகுபடிக்காவது தேவையான தண்ணீரை பெற்றுத் தர தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பயிர்கள் முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் விவசாயிகள் வாங்கிய கடனை திருப்பிச் செலுத்த முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, கூட்டுறவு வங்கிகளில் நிலுவையில் உள்ள விவசாயக் கடன்களை சிறு, குறு, பெரிய விவசாயிகள் என்ற பாகுபாடின்றி அனைவருக்கும் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்.
மேலும், புதிய பயிர்க் கடன்களையும் வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். முந்தைய ஆட்சிக் காலங்களில் கலைஞர் தலைமையிலான அரசில் ரூ. 18 ஆயிரம் கோடியும், ஜெயலலிதா தலைமையிலான அரசில் ரூ. 23 ஆயிரம் கோடியும் விவசாயக் கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. தற்போது கூட்டுறவு வங்கிகளில் நிலுவையில் உள்ள கடன் தொகை ரூ. 25 ஆயிரம் கோடி முதல் ரூ. 26 ஆயிரம் கோடி வரை மட்டுமே இருப்பதால், அதனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய அரசு முன்வர வேண்டும்.
வேளாண்மை, கூட்டுறவு மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர்களுடன் இன்று நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில், விவசாயிகளின் கோரிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சரிடம் எடுத்துரைத்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. வரும் ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி முதலமைச்சரைச் சந்திக்க நேரம் பெற்றுத் தருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். ஆகையால் போராட்டம் தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்படுகிறது" என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஒரு நாட்டின் வலிமை விவசாயத்தை சார்ந்தது. மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகள் மற்றும் உணவுப் பொருட்களை உண்டால் மலட்டுத்தன்மை ஏற்படும். இதனை அறிந்து மத்திய அரசு எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். விவசாயம் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பை காக்கும் வகையில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும். ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி முதலமைச்சரைச் சந்தித்த பிறகும் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படாவிட்டால் மீண்டும் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்" என்றார்.