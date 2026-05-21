விவசாயிகள், பானை தயாரிப்போர், பொதுமக்கள் இலவசமாக வண்டல் மண் எடுக்க அனுமதி - முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவு

அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிலான வண்டல் மண்ணை எடுத்துச் செல்ல tnesevai.tn.gov.in என்கிற இணையதளம் வாயிலாக பதிந்து விண்ணப்பிக்கவும் வழிகாட்டப்பட்டுள்ளது.

முதலமைச்சர் விஜய் - கோப்புப்படம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 21, 2026 at 11:53 AM IST

சென்னை: நீர்நிலைகளில் படிந்துள்ள வண்டல் மண்ணை இலவசமாக எடுக்க விவசாயிகள், மட்பாண்டம் தயாரிக்கும் தொழிலாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய், தலைமையில் நேற்று (மே 20) தலைமைச் செயலகத்தில், விவசாயிகளின் நலன் கருதி நீர்நிலைகளில் வண்டல் மண் எடுக்க அனுமதி வழங்குவது குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

தமிழ்நாட்டில் சுமார் 40 ஆயிரம் ஏரிகள் மற்றும் குளங்கள் நீர்வளத் துறை, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறைகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன் இந்த நீர்நிலைகளில் படிந்துள்ள வண்டல் மண்ணை விவசாயிகள், மட்பாண்டம் தயாரிப்பவர்கள் மற்றும் தனிநபர்களின் வீட்டு உபயோகங்களுக்கு விலை இல்லாமல் வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டது. இதன்மூலம் நீர்நிலைகளின் கொள்ளளவு அதிகரிக்க வழிவகை ஏற்படும் என்று கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேலும், விவசாயப் பெருமக்கள் மற்றும் மட்பாண்டத் தொழிலாளர்கள் இந்த வாய்ப்பினைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமென்றும், விவசாயிகள் மற்றும் மட்பாண்டத் தொழிலாளர்கள் தொடர்புடைய துறை அலுவலர்களின் மேற்பார்வையில் வண்டல் மண்ணை விலையில்லாமலும், உரிமக்கட்டணம் செலுத்தாமலும் எடுத்துச் செல்லலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிலான வண்டல் மண்ணை எடுத்துச் செல்ல tnesevai.tn.gov.in என்கிற இணையதளம் வாயிலாக பதிந்து விண்ணப்பிக்கவும் வழிகாட்டப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பித்த 10 நாட்களுக்குள் தொடர்புடைய வட்டாட்சியர்களால் அனுமதி வழங்கப்படும்.

இத்திட்டத்தை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் சிறந்த முறையில் நிறைவேற்றிட 2026-2027 ஆம் ஆண்டிற்கான ஏரிகள் மற்றும் குளங்களின் பட்டியலை மாவட்ட அளவிலான அரசிதழில் வெளியிடக் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது. இத்துடன், நடைமுறையிலுள்ள விதிகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களின்படி இத்திட்டத்தைக் கண்காணிக்க வேண்டுமென்றும் இக்கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.

இந்த கூட்டத்தில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத் துறை அமைச்சர் என். ஆனந்த், நிதித்துறை அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், தலைமைச் செயலாளர் மு. சாய்குமார், நீர்வளத்துறை முதன்மைச் செயலாளர் சத்யபிரதா சாகு உட்பட அரசு உயர் அலுவலர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

தமிழக அரசு நீர்நிலைகளில் படிந்து உள்ள வண்டல் மண்ணை விவசாயிகள் மற்றும் மட்பாண்டம் தயாரிக்கும் தொழிலாளர்கள் இலவசமாக எடுத்துக் கொள்ள தொடர்ந்து அனுமதித்து வருகின்றது. கடந்த திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகியோரின் ஆட்சி காலத்திலும் இந்த அனுமதி நடைமுறையில் இருந்தது. இதையே விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசும் கடைபிடிக்கத் தொடங்கி உள்ளது.

மழை காலத்திற்கு முன்னர், அதாவது, ஒவ்வொரு ஆண்டும் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும் முன் நீர் நிலைகளை தூர் வாரும் ஒரு பகுதியாக ஏரி மற்றும் குளங்களில் உள்ள வண்டல் மண் எடுக்க சிறப்பு அரசாணை பிறக்கப்படுகிறது. இதன்படி இந்த ஆண்டும் விவசாயிகள், மட்பாண்டத் தயாரிப்பு தொழிலாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.

