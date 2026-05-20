சாயப்பட்டறைகள் அமைக்கும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் - சேலம் ஆட்சியரிடம் விவசாயிகள் மனு

ஜாகிர்அம்மாபாளையம் ஜவுளிப் பூங்காவில் சாயப்பட்டறைகள் அமைக்கும் திட்டத்திற்கு பாமக உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்திருந்தன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சேலம் ஆட்சியரிடம் விவசாயிகள் கோரிக்கை மனு
Published : May 20, 2026 at 5:16 PM IST

சேலம்: ஜாகிர் அம்மாபாளையம் ஜவுளிப் பூங்காவில் சாயப் பட்டறைகள் அமைக்கும் திட்டத்தைக் கைவிட வலியுறுத்தி சேலம் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை மனுவை வழங்கினர்.

சேலம் ஜாகிர் அம்மாபாளையம் பகுதியில் தமிழ்நாடு அரசால் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஜவுளி பூங்காவில் சேலம் யான் கலரிங் பார்க் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் பல்வேறு நிறுவனங்கள் இணைந்து சுமார் 60- க்கும் மேற்பட்ட சாயப்பட்டறைகள் அமைக்கும் பணிகள் கடந்த ஓராண்டுக்கு மேலாக தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

நிலம் மாசுபாடு, நிலத்தடி நீர் மாசுபாடு போன்ற காரணங்களால் விவசாயிகள், ஜாகிர் அம்மாபாளையத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதி மக்கள் சாயப்பட்டறை அமைக்கக் கூடாது என்று வலியுறுத்தி பல்வேறு கட்டப் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த போராட்டத்திற்கு தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி, பாமக உள்பட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களும் ஆதரவுத் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த நிலையில், சேலம் ஜவுளிப்பூங்காவில் சாயப்பட்டறைகள் அமைக்கக் கூடாது, அந்த பணிகளை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தி விவசாயிகள், சேலம் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் இன்று (மே 20) மனு அளித்துள்ளனர்.

அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது, "ஜாகிர் அம்மாபாளையம் பகுதியில் சாயப்பட்டறைகள் அமைப்பதற்கு முறையான கருத்துக்கேட்பு கூட்டங்கள் நடத்தப்படவில்லை. இது மக்கள் நலனை புறக்கணிக்கும் செயலாகும்.

சேலம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பெரும்பாலான பகுதிகளுக்கு இப்பகுதியில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் இருந்து குடிநீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் சாயப்பட்டறைகள் அமைக்கப்பட்டால் நிலத்தடி நீர் மாசடைந்து சேலம் மக்களுக்கு குடிநீர் கிடைக்காத நிலை ஏற்படக்கூடும்.

மேலும் இந்த பகுதியைச் சுற்றியுள்ள சுமார் 4,000 ஏக்கர் விவசாய நிலங்களை நம்பி ஆயிரக்கணக்கான குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். சாயப்பட்டறைகள் அமையும் போது 15 கிலோ மீட்டர் சுற்றளவில் நிலம், நீர், காற்று, விவசாய நிலங்கள் மாசடைந்து அழிந்து பல்லாயிரம் மக்களின் வாழ்வாதாரம் முற்றிலுமாகப் பாதிக்கப்படும்.

எனவே மக்கள் குடியிருப்பு நிறைந்த மாநகராட்சிக்குட்பட்டப் பகுதியாக ஜாகிர் அம்மாபாளையம் இருப்பதால் சாயப்பட்டறைகள் அமைக்கும் நாசகர திட்டத்தை உடனடியாக கைவிட்டு மாற்றுத்திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.

இது குறித்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த நித்தியானந்தம் என்பவர் கூறுகையில், "எங்கள் பகுதியில் சாயப்பட்டறைகள் அமைக்கக் கூடாது என்று வலியுறுத்தி பல மாதங்களாக பல்வேறு கட்டப் போராட்டங்களை நடத்தி இருக்கிறோம். இந்த நிலையில் ஆட்சி மாறி உள்ளது. எனவே முதலமைச்சர் விஜய், நிலத்தடி நீர்மட்டம், விவசாயத்தை அழிக்கும், நாசகர திட்டமான சாயப்பட்டறைகள் அமைப்பதைத் தடுத்து நிறுத்திட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளோம். அவரும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு தகவல் தெரிவித்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக எங்களிடம் உறுதியளித்துள்ளார்" என்றார்.

