முல்லை பெரியாறு நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் மழை வேண்டி சர்வமத பிரார்த்தனை
தமிழகப் பொதுப்பணித்துறை அலுவலக வளாகத்தில் இருக்கும் ஜெயதுர்க்கை அம்மன் கோயிலில், மழை வேண்டி வருண பகவானுக்கு சிறப்பு யாக பூஜை நடத்தப்பட்டது.
Published : July 13, 2026 at 3:49 PM IST
தேனி: முல்லை பெரியாறு அணை நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் பருவமழை வேண்டி, விவசாயிகள் சர்வமத பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர்.
தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை ஆகிய 5 மாவட்ட மக்களின் குடிநீர் மற்றும் விவசாயத் தேவைகளுக்கு முதன்மையான நீர் ஆதாரமாக விளங்கி வருகிறது முல்லை பெரியாறு அணை. அந்த நீரை நம்பியே 5 மாவட்ட பகுதிகளில் விவசாயம் நடைபெற்று வருகிறது.
குறிப்பாக, தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள 14,707 ஏக்கர் இருபோக சாகுபடி நிலங்கள் முல்லை பெரியாறு அணை நீரையே முழுமையாக சார்ந்துள்ளன. அதனால், இப்பகுதிகளின் முதல்போக விவசாயத்திற்காக ஆண்டுதோறும் ஜூன் மாதம் முதல் வாரத்தில் முல்லை பெரியாறு அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்படுவது வழக்கம்.
அதன்படி, இந்த ஆண்டும் ஜூன் 1 ஆம் தேதி விவசாய தேவைக்காக தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால், போதிய நீர் இருப்பு இல்லாத காரணத்தால் தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை.
இவ்வாண்டு ஜூன் மாதத்தில் தொடங்க வேண்டிய தென்மேற்குப் பருவமழை பொய்த்துப் போனதால், முதல்போக சாகுபடிக்கு போதிய தண்ணீர் திறக்கப்படுமா? என்பது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
அத்துடன், அணையின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் மழை இல்லாத காரணத்தால், அணையின் நீர்மட்டமும் தொடர்ந்து சரிந்து வருகிறது. தற்போது, முல்லைப் பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் 112.90 அடியாக உள்ளது.
இந்த நிலையில், அணையின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்யவும், விவசாயத்திற்கு போதிய தண்ணீர் கிடைக்கவும் வேண்டி ஐந்து மாவட்ட விவசாயச் சங்கம் மற்றும் கம்பம் பள்ளத்தாக்கு பகுதி விவசாயிகள் இணைந்து சர்வமத பிரார்த்தனை ஏற்பாடு செய்தனர்.
முல்லைப் பெரியாறு அணையில் சர்வமத பிரார்த்தனை#allreligions #mullaiperiyardam #prayer #rain #theni #ETVBharatTamilNadu pic.twitter.com/BCuwcQxnrS— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) July 13, 2026
அதன்படி, கேரளம் மாநிலம் தேக்கடியில் உள்ள தமிழக பொதுப்பணித் துறை அலுவலக வளாகத்தில் இருக்கும் ஜெயதுர்க்கை அம்மன் கோயிலில், மழை வேண்டி வருண பகவானுக்கு சிறப்பு யாக பூஜை நடத்தப்பட்டது.
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தொடர்ந்து, யாகம் வளர்க்கப்பட்ட புனிதநீரைத் தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்துவிடும் ஷட்டர் பகுதிக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு இந்து மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் முறைப்படி பூஜைகள் செய்தனர். அதேபோல், கிறிஸ்தவ மற்றும் இஸ்லாமிய மத குருமார்களும், விவசாயிகளும் ஒன்றுகூடி பருவமழை வேண்டி பிரார்த்தனைகளை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, மூன்று மதத்தவர்களும் அவரவர் மத வழக்கப்படி பிரார்த்தனை செய்தனர். இறுதியாக பூஜிக்கப்பட்ட புனிதநீர், பெரியாற்று நீரில் கலக்கப்பட்டது.
மழை வேண்டி நடத்தப்பட்ட இந்த நிகழ்வில் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள், விவசாயச் சங்கப் பிரதிநிதிகள், மும்மத குருமார்கள் மற்றும் ஏராளமான விவசாயிகள் கலந்துகொண்டனர்.