கொடைக்கானலில் மர்ம நோயால் அவகோடா பழம் விளைச்சல் பாதிப்பு - விவசாயிகள் கவலை!
அவகோடா பழம் வயிற்றுப் புண், உடல் சூட்டினை தணிக்கவும், முகத்திற்கு ஃபேசியல் செய்யவும், ஐஸ்கிரீம் செய்யவும் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது
Published : November 20, 2025 at 2:22 PM IST
திண்டுக்கல்: கொடைக்கானலில் பல்வேறு மருத்துவ குணம் கொண்ட அவகோடா பழம் விளைச்சல் குறைந்துள்ளதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
மலைகளின் இளவரசியான கொடைக்கானலில் கடந்த சில தினங்களாக அடர்ந்த பனி மூட்டத்துடன் கூடிய சாரல் மழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் கொடைக்கானல் மலைப் பகுதியில் வாழை, பலா, ஆரஞ்சு, ப்ளம்ஸ், பேரி போன்ற பல்வேறு பழங்கள் இங்கு விளைவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும் மலைப்பகுதியில் விளையும் இந்த பழங்களுக்கு என்றுமே சந்தைகளில் அதிக கிராக்கி இருந்து வருகிறது. ஆனால் கடந்த சில வருடங்களாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பழங்கள் விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டு, அழியும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தற்போது இறுதிகட்ட சீசனில் அவகோடா பழம் காய்க்க துவங்கியுள்ளது. இந்த பழம் ஆங்கிலத்தில் பட்டர் ஃப்ரூட் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
இந்த வகை பழங்கள் அதிக மருத்துவ குணம் கொண்டது என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் முகத்திற்கு ஃபேசியல் செய்யவும், ஐஸ்கிரீம் செய்யவும் அதிகம் பயன்படுகிறது. மேலும் இந்த பழத்தினை வெளி மாநிலங்களான கோவா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா முக்கிய மாநிலங்களுக்கு தினந்தோறும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. இந்த நிலையில் கடந்த சில வருடங்களாகவே அவகோடா மரத்தில் மர்ம நோய் தாக்குவதும், அதனால் அவகோடா விளைச்சல் பாதிக்கப்படுவதும் தொடர் கதையாக இருந்து வருகிறது.
இந்த மர்ம நோயால் ஒரு மரத்தில் டன் கணக்கில் விளையும் பழங்கள் தற்போது 10 கிலோ முதல் 50 கிலோ வரை மட்டுமே விளைச்சல் தருவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். இதே போன்ற நிலைமை நீடித்தால் விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் தங்களது வாழ்வாதாரம் பெரிதும் பாதிக்கும் என வருத்தம் தெரிவித்தனர். எனவே இது குறித்து தோட்ட கலைத் துறையினர் அவகோடா விவசாயிகளுக்கு ஆலோசனைகள் வழங்க வேண்டும் என்றும், புதிய அவகோடா நாற்றுகள் வழங்க வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் கொடைக்கானலில் உள்ள அவகோடா வியாபாரி தீலீபன் பேசுகையில், “கொடைக்கானல் மிகப் பெரிய சுற்றுலாத் தலம். இங்கு பல பழ மரங்கள் உள்ளன. அந்த பழ வகைகள் அழியும் சூழ்நிலையில் உள்ளது. குறிப்பாக பேரி, பிச்சீஸ், பேசன் ஃப்ரூட் என பல பழ வகைகள் அழியும் நிலையில் உள்ளன. இதில் அவகோடா பழமும் சேர்ந்துள்ளது. ஒரு டன் அவகோடா பழம் காய்க்கும் இடத்தில், 50 முதல் 100 டன் காய்கள் தான் காய்க்கிறது. இதனை நம்பி வாழும் விவசாயிகள் நிலை மிகவும் கவலைக்கிடமாக உள்ளது” என கூறினார்.