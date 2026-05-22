பயிர்க் கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்- முதலமைச்சருக்கு விவசாயிகள் கோரிக்கை

கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த முடியாமலும், விவசாயிகள் விவசாயம் செய்ய முடியாத சூழலிலும் தத்தளித்து வருகின்றனர்.

தமிழ்நாடு இயற்கை விவசாயிகள் முன்னேற்ற சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் தங்கராஜ்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 22, 2026 at 6:05 PM IST

சேலம்: தமிழ்நாட்டில் உள்ள கூட்டுறவு வங்கிகளில் பெற்ற பயிர் கடன்களை முதலமைச்சர் விஜய் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் புதிய அரசு அமைந்துள்ளது. இந்த நிலையில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு விவசாயிகள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் வைத்துள்ளனர். அந்த வகையில், நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அளித்த வாக்குறுதிப்படி, சிறு, குறு விவசாயிகள், கூட்டுறவு வங்கிகளில் பெற்ற பயிர்க்கடன்களை முழுவதுமாகத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்.10 ஏக்கருக்கு மேல் விவசாயம் செய்து வரும் விவசாயிகளுக்கு 50% கடன் தள்ளுபடி செய்வதை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

பயிர்க்கடன் வாங்கிய விவசாயிகளுக்கு வங்கிகள் நெருக்கடி கொடுத்து வரும் நிலையில், கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பு வரும் வரை விவசாயிகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கக் கூடாது, பயிர்க்கடன் வசூலிப்பை நிறுத்த வங்கிகளை அறிவுறுத்த வேண்டும், மத்திய அரசுக்கு தமிழ்நாடு அரசு அழுத்தம் கொடுத்து விவசாயிகள் விளைவிக்கும் அனைத்து விளைப்பொருட்களுக்கும் உரிய ஆதார விலையைப் பெற்று தர வேண்டும்.

மேட்டூர் அணையில் 80 அடியாக நீர்மட்டம் குறைந்துள்ள நிலையில் கர்நாடகா அரசிடம் தண்ணீர் கேட்டுப் பெற வேண்டும், வழக்கம்போல், வரும் ஜூன் 12- ஆம் தேதி டெல்டா பாசனத்திற்காக மேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்துக் கூட்டுறவு வங்கிகளிலும் விவசாயிகள் பெற்ற பயிர்க்கடன்களைத் தள்ளுபடி செய்யக்கோரி தமிழ்நாடு அரசுக்கு தமிழ்நாடு இயற்கை விவசாயிகள் முன்னேற்றச் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் தங்கராஜ் கோரிக்கை மனுவை வழங்கியுள்ளார்.

இது குறித்து சேலத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தமிழ்நாடு இயற்கை விவசாயிகள் முன்னேற்ற சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் தங்கராஜ், "தமிழ்நாட்டில் உள்ள விவசாயிகளின் விளைப்பொருட்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை இன்னும் முழுமையாக நிர்ணயிக்கப்படவில்லை. மேலும் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்ற பயிர்க்கடனை முழுமையாகத் திருப்பி செலுத்த வேண்டும் என்று நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. தற்போது கடனை திருப்பி செலுத்தாத நிலையில் விவசாயிகள், விவசாயம் செய்ய முடியாத சூழலிலும் தத்தளித்து வருகின்றனர். எனவே இந்த விவகாரத்தில் உடனடியாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலையிட்டு விவசாயிகளைப் பாதுகாக்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.

