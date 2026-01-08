ETV Bharat / state

"கிலோ 15 ரூபாய்க்கு விற்றால் எப்படி கட்டுப்படியாகும்" - சேனைக்கிழங்கு விவசாயிகள் வேதனை

தைப் பொங்கலை முன்னிட்டு பயிரிடப்பட்ட சேனைக்கிழங்கின் அறுவடை பணிகள் தொடங்கியுள்ள நிலையில், கிழங்கிற்கு உரிய விலையை அரசு நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

விவசாயி முருகன்
விவசாயி முருகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
தூத்துக்குடி: 70 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட ஒரு கிலோ சேனைக்கிழங்கு, தற்போது 12 முதல் 15 ரூபாய்க்கு விற்பனையானால் எப்படி கட்டுபடியாகும் என விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் தென் மாவட்டங்களில் உள்ள மாணாவாரி நிலங்களில் உளுந்து, பாசி, மக்காச்சோளம், கம்பு உள்ளிட்ட பயிர்கள் அதிகளவில் பயிரிடப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஒட்டப்பிடாரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகள் தோட்டத்தில், 10,000 ஏக்கருக்கும் மேலாக சேனைக்கிழங்கு பயிர் செய்து வந்துள்ளனர். இந்த சேனைக்கிழங்கு ஒரு ஆண்டு காலங்கள் விளைவிக்கக் கூடிய பயிராகும்.

இந்நிலையில், தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு விவசாயிகள் சேனைக்கிழங்கு அறுவடை பணிகளைத் தொடங்கியுள்ளனர். அறுவடை செய்யப்பட்ட அந்த சேனைக்கிழங்குகளை லோடு வேன் மூலம் திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, மதுரை உள்ளிட்ட சந்தைகளுக்கும் விற்பனைக்காக கொண்டு சென்று வருகின்றனர். ஆனால், அங்கு ஒரு கிலோ சேனைக்கிழங்கு வெறும் ரூ.13 முதல் 15 ரூபாய்க்கு மட்டுமே விற்பனையாவதால், விவசாயிகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

விவசாயி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதாவது, கடந்த ஆண்டு ஒரு கிலோ சேனைக்கிழங்கு ரூ.50 முதல் 60 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்த ஆண்டும் நல்ல விளைச்சல் கிடைக்கும் என்று எண்ணிய விவசாயிகள் அதிக அளவில் சேனைக்கிழங்கு பயிரிட்டு வந்துள்ளனர். அதன்படி, ஏக்கருக்கு ஒன்றரை லட்சம் வரை செலவும் செய்துள்ளனர்.

தற்போது, கிலோ 15 ரூபாய்க்கு விற்பதால், விவசாயப் பணிக்கு செலவு செய்த தொகையைக் கூட எடுக்க முடியாத சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். எனவே, மருத்துவ குணம் நிறைந்த சேனைக்கிழங்கிற்கு உரிய விலை நிர்ணயம் செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென தமிழக அரசுக்கு குதிரைக்குளத்தை சேர்ந்த விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

சேனைக்கிழங்கு
சேனைக்கிழங்கு (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதுகுறித்து சேனைக்கிழங்கு பயிரிடும் விவசாயி முருகன் கூறியதாவது, "கடந்த வருடம் ஒரு கிலோ சேனைக்கிழங்கு 50, 60 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. இந்த வருடம் 12 முதல் 15 ரூபாய்க்கு தான் விற்பனையாகிறது. இது எப்படி கட்டுபடியாகும். ஆகையால், தமிழக அரசு உடனடியாக உரிய விலையை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும். இந்த ஆண்டு கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு, அரசு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்" என்று கோரிக்கை வைத்தார்.

அதாவது, பொங்கல் பண்டிகையின்போது நல்ல லாபம் கிடைக்கும் என கடந்த 10 மாதங்களாக விவசாயம் செய்து சேனைக்கிழங்கை விளைவித்த விவசாயிகள், தற்போது உரிய விலை கூட கிடைக்காததால் அதனை அறுவடை செய்யாமல் அப்படியே கிடப்பில் போட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

