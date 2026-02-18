இரண்டு நாட்களிலேயே மூடப்பட்ட கொள்முதல் நிலையம்; நெல் மூட்டைகளை ஆடுகள் திங்கும் அவலம்
தனியார் வியாபாரிகள் நெல் மூட்டைகளை குறைந்த விலைக்கு வாங்க முயற்சிப்பதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
மயிலாடுதுறை: இயங்காமல் உள்ள அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை உடனடியாக திறந்து செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று நெல் மூட்டைகளுடன் காத்திருக்கும் விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் நடப்பாண்டில் ஒரு லட்சத்து 73 ஆயிரம் ஏக்கரில் சம்பா, தாளடி சாகுபடி செய்யப்பட்டு தற்போது அறுவடைப் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. விவசாயிகளின் நெல்லைக் கொள்முதல் செய்வதற்காக மாவட்டம் முழுவதும் நிரந்தர மற்றும் திறந்தவெளி என 184 அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில், தரங்கம்பாடி தாலுக்கா ஆறுபாதி ஊராட்சியில் கடந்த 18 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வரும் திறந்தவெளி அரசு நெல் கொள்முதல் நிலையம் நடப்பு சம்பா, தாளடி பருவத்திற்காக சுமார் 20 நாட்களுக்கு முன்பு திறக்கப்பட்டது. ஆனால் இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே இயங்கிய நிலையில், லோடுமேன்களிடையே ஏற்பட்ட பிரச்சினையால் அவர்கள் பணிக்கு வராமல் நின்றுள்ளார். இதனால் கொள்முதல் நிலையம் செயல்படாமல் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், பட்டியல் எழுத்தரும் பணிக்கு வரவில்லை.
இந்த நிலையில் ஆறுபாதி ஊராட்சியைச் சேர்ந்த விளநகர், பாலவெளி, ஈஸ்வரன் கோவில், மேட்டிருப்பு, வடக்கு தெரு உள்ளிட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் தாங்கள் அறுவடை செய்த நெல் மூட்டைகளை கொண்டு வந்து வைத்தும், கொள்முதல் நடைபெறாததால் திரும்ப எடுத்துச் செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
மழை உள்ளிட்ட இயற்கை பேரிடர்களை கடந்து பாதுகாத்து அறுவடை செய்த நெல்லை விற்பனை செய்ய முடியாமல் தவிக்கும் நிலையில், தனியார் வியாபாரிகள் குறைந்த விலைக்கு வாங்க முயற்சிப்பதாகவும் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
மேலும், விவசாயிகளிடம் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு அங்கு அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள நெல் மூட்டைகள் பாதுகாப்பின்றி வெளியில் கிடப்பதால், ஆடுகள் தின்று சேதப்படுத்தும் நிலை உருவாகியுள்ளது. திருட்டு போகும் அபாயமும் இருப்பதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர். பாதுகாப்பின்றி கிடக்கும் நெல் மூட்டைகளை ஆடுகள் தின்று சேதமடையும் நிலையை கருத்தில் கொண்டு, மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக தலையிட்டு அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை மீண்டும் திறந்து, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்து செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.