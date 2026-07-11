மழையின்றி வறண்ட நெற்பயிர்கள் – இழப்பீடு வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை
வேளாண் கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களில் பெற்றுள்ள கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்,
Published : July 11, 2026 at 3:28 PM IST
ராணிப்பேட்டை: வறட்சியால் சுமார் 50 ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டுள்ள நெற்பயிர்கள், காய்ந்து சேதமடைந்து வருவதாக சென்னாசமுத்திரம் கிராம விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சென்னாசமுத்திரம் கிராமத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதி மக்களின் பிரதான தொழில் விவசாயம் ஆகும். இந்நிலையில் பெரும்பாலான விவசாயிகள் கிணற்று நீர்ப்பாசனத்தை மட்டுமே நம்பி, நெல் உள்ளிட்ட பயிர்களை சாகுபடி செய்து வருகின்றனர்.
ஆனால், இந்த ஆண்டு எதிர்பார்த்த அளவில் மழை பெய்யாததால், நிலத்தடி நீர்மட்டம் கணிசமாக குறைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக கிணறுகளில் ஊற்று நீர் இல்லாமல் பல கிணறுகள் வறண்டுள்ளன. இதனால் விவசாய நிலங்களுக்கு தேவையான அளவு நீர் பாய்ச்ச முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதன் விளைவாக, சுமார் 50 ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டுள்ள நெற்பயிர்கள், தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் காய்ந்து சேதமடைந்து வருகின்றன. ஒரு ஏக்கருக்கு சுமார் ரூ.35 ஆயிரம் வரை செலவழித்து நெல் சாகுபடி செய்திருந்த நிலையில், தற்போது முழு முதலீடும் வீணாகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து சென்னாசமுத்திரம் கிராமத்தை சேர்ந்த விவசாயி சத்தியநாராயணன் கூறுகையில், ”எங்களது பயிர்கள் போதிய தண்ணீர் இல்லாமல் சாய்ந்து விட்டது. கிணற்று நீர் பாசனமும் அடியோடு குறைந்துவிட்டது. விவசாயிகள் பயிரிட்ட 50 முதல் 60 ஏக்கர் பயிர்கள் வறட்சியால் காய்ந்துவிட்டது. ராணிபேட்டை மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் வேளாண்துறை அதிகாரிகள் உடனடியாக பாதிக்கப்பட்ட விளை நிலங்களை நேரில் ஆய்வு செய்து சேதத்தை கணக்கெடுக்க வேண்டும்.
மேலும் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய பயிர் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். வேளாண் கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களில் பெற்றுள்ள கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்து, வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பு நிவாரண உதவிகளை அறிவிக்க வேண்டும்” என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.