கொடுத்த வாக்குறுதியை முதலில் செயல்படுத்துங்கள்; பயிர் கடன் விவகாரத்தில் விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள விவசாய கடன் தள்ளுபடியால் பெரும்பாலான விவசாயிகள் மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்திற்கும், பாதிப்பிற்கும் ஆளாகியுள்ளதாக விவசாய சங்கத்தினர் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : June 1, 2026 at 9:07 PM IST
கோவை: தவெக தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுத்த வாக்குறுதிப்படி கூட்டுறவு சங்கங்களில் பெற்றுள்ள பயிர் கடனை தள்ளுபடி செய்யக்கோரி தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
பொள்ளாச்சி திருவள்ளுவர் திடலில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் சார்பாக தமிழ்நாடு அரசை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்தில் பேசிய விவசாயிகள், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கூட்டுறவு சங்கங்களில் பெற்றுள்ள பயிர் கடன்களை தள்ளுபடி செய்வது குறித்த உத்தரவினை கடந்த 25-ஆம் தேதி பிறப்பித்திருந்தார். அந்த உத்தரவானது விவசாயிகள் மத்தியில் மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தேர்தல் பரப்புரையின் போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைத்தால் விவசாயிகள் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் பெற்றுள்ள பயிர் கடன்களை 5 ஏக்கருக்கும் குறைவாக உள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படும் என வாக்குறுதி அளித்தார். மேலும் 5 ஏக்கருக்கு மேல் உள்ள விவசாயிகளுக்கு 50% தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.
ஆனால் தற்பொழுது ரூ.50,000 வரை பெற்றுள்ள குறு விவசாயிகளின் கடன் தள்ளுபடி என்றும், ரூ.50,001 முதல் ரூ.10,0000 வரை விகிதாச்சார அடிப்படையிலும் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ரூ.10,0000-க்கு மேல் கடன் பெற்றுள்ள பெரு விவசாயிகளுக்கு தலா ரூ.5000 தள்ளுபடி செய்யப்படும் எனவும் அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இது விவசாயிகள் மத்தியில் மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தையும், மன வேதனையையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி விவசாயிகள் பெற்றுள்ள பயிர் கடனை தள்ளுபடி செய்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு விவசாயிகள் பயிர் கடன்களை திரும்ப செலுத்தாமல் காத்திருந்தனர். தற்பொழுது வெளியிட்டுள்ள அரசாணைப்படி திரும்ப செலுத்தாத விவசாயிகளுக்கு பெற்றுள்ள கடன் தொகைக்கு அபராத வட்டியுடன் திரும்ப செலுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த தொகையானது தாங்கள் விவசாயிகளுக்கு அறிவித்துள்ள தள்ளுபடி தொகையை விட பல மடங்கு அதிகமாகும். ஆகவே தமிழக அரசின் இந்த தள்ளுபடியால் பெரும்பாலான விவசாயிகள் மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்திற்கும், பாதிப்பிற்கும் ஆளாகியுள்ளனர்.
முதலமைச்சர் விஜய் பிறப்பித்துள்ள கூட்டுறவு பயிர் கடன் தள்ளுபடி அரசாணையை மறு பரிசீலனை செய்து தாங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுத்த வாக்குறுதிப்படி 5 ஏக்கருக்கு குறைவாக உள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் முழுமையான பயிர் கடன் தள்ளுபடி மற்றும் 5 ஏக்கருக்கு மேல் உள்ள விவசாயிகளுக்கு 50% பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்" என்றனர்.