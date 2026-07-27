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கர்நாடக முதல்வரின் சதி வலையில் சிக்கி விடக்கூடாது - முதல்வர் விஜய்க்கு பி.ஆர் பாண்டியன் அறிவுரை

மேகதாது அணை விவகாரத்தில் இரு மாநில முதலமைச்சர்கள் பேச வேண்டியதில்லை என்று வலிமையாக தெரிவித்திருக்கிறோம்.

விவசாயிகள் ஆலோசனை கூட்டம்
விவசாயிகள் ஆலோசனை கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 4:38 PM IST

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சென்னை: மேகதாது விவகாரத்தில் கர்நாடக முதல்வரின் சதி வலையில் தமிழக முதல்வர் சிக்கிவிடக்கூடாது என தமிழக காவிரி விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலாளர் பி.ஆர் பாண்டியன் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.

முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அரசு, தமிழ்நாடு முழுவதும் நான்கு மண்டலங்களில் வேளாண் பட்ஜெட் தொடர்பான கருத்து கேட்டு கூட்டத்தை விவசாயிகளிடம் நடத்தி வருகிறது. இதன் நிறைவு கட்டமாக சென்னையில் பல்வேறு மாவட்ட விவசாயிகளிடம் கருத்து கேட்பு நடைபெற்று வருகிறது. இந்த கூட்டத்தில் தமிழக காவிரி விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலாளர் பி‌.ஆர்.பாண்டியன் பல்வேறு கருத்துக்களை கூட்டத்தில் முன்வைத்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "இந்த கருத்து கேட்பது கூட்டம் பல்வேறு துறை அதிகாரிகள் சார்ந்த கூட்டம் என்பதால் விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளோம்.
குறிப்பாக காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டுவதை சட்டப்படி மட்டுமே தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

விவசாயிகள் ஆலோசனை கூட்டம்
விவசாயிகள் ஆலோசனை கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்யும் பொருளுக்கு மாவட்ட அளவில் தோட்டப்பயிர் கொள்முதல் செய்ய விலை நிர்ணய குழுக்களை அமைக்க வேண்டும். நெல் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ.3500, கரும்பு டன்னுக்கு ரூ.4500 என்ற அளவில் வழங்க வேண்டும். மேலும், 100% சிறு விவசாயிகளுக்கும் 50% பெரு விவசாயிகளுக்கும் கடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்.

ஏற்கனவே ஜெயலலிதா ஆட்சியில் வரட்சி நிவாரண நிதி வழங்கி மக்களை காத்திருக்கிறார்கள். அதுபோல் தமிழக அரசு தற்போதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விவசாயிகளின்பாதுகாப்பு காப்பீட்டை தனியாருக்கு அளிக்க கூடாது. தேசிய வேளாண் காப்பீடு மட்டுமே விவசாயிகளுக்கு அனுமதிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வைத்திருக்கிறோம். பல்வேறு துறை அதிகாரிகளும் இதை கூர்ந்து கவனித்திருக்கிறார்கள். இந்த பட்ஜெட் நம்பிக்கையான விஷயத்தை கொண்டு வரும் என்று நம்புகிறோம்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மேகதாது அணை விவகாரத்தில் இரு மாநில முதலமைச்சர்கள் பேச வேண்டியதில்லை என்று வலிமையாக தெரிவித்திருக்கிறோம். பலமுறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தோல்வியில் முடிந்ததால் விவசாயிகள் தற்கொலை செய்யும் அளவிற்கு சென்றதால், இனி பேச்சுவார்த்தை சரியாக இருக்காது. உச்ச நீதிமன்றம் 2013-இல் உத்தரவிட்ட படி கர்நாடகம், தமிழக இடையே இனி பேச்சுவார்த்தை சரியாக இருக்காது. அது உச்ச நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை ஆகிவிடும். கர்நாடக முதலமைச்சர் விரித்து உள்ள தீய வலையில் நம் முதலமைச்சர் சிக்கிவிடக்கூடாது" என்றார்.

TAGGED:

மேகதாது
கர்நாடக முதலமைச்சர்
பி ஆர் பாண்டியன்
தவெக அரசு
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