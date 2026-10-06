விவசாயிகளுக்கு 'சூப்பர்' அறிவிப்பு: இனி கூட்டுறவு சங்கங்களில் ரொக்கம் கொடுத்து விதை, உரங்கள் வாங்கலாம்
இந்த அறிவிப்பின் மூலம் கூட்டுறவு சங்க உறுப்பினர்களாக இல்லாத விவசாயிகளும் கூட தங்களுக்கு தேவையான விதைகள் உள்ளிட்ட இடுபொருட்களை பணம் கொடுத்து வாங்கி பயனடைய முடியும்.
Published : October 6, 2026 at 1:58 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவுக் கடன் சங்கங்கள் மூலமாக விவசாயிகளுக்கு தேவையான விதைகள், ரசாயன உரங்கள் உள்ளிட்டவற்றை ரொக்கம் கொடுத்து வாங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து கூட்டுறவுத் துறை வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்டு வரும் தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவுக் கடன் சங்கங்கள் மூலம் விவசாயிகளின் பயிர் சாகுபடிக்கு தேவையான நிதி, குறுகிய காலக் கடனாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தக் கடனில் ஒருபகுதி, விதைகள், ரசாயன உரங்கள் உள்ளிட்ட இடுபொருட்களாகவும் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
கூட்டுறவு சங்கங்களில் இதுவரை உறுப்பினர்களாக இல்லாத விவசாயிகளும், உடனடியாக உறுப்பினராக சேர்ந்து, குறைந்த வட்டியில் வழங்கப்படும் பயிர்க்கடனை பெற்றுக் கொள்ளலாம். இதன் மூலம் விதைகள் மற்றும் ரசாயன உரங்களை அவர்களும் பெற்று பயனடைய முடியும்.
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ரொக்கம் கொடுத்து வாங்கலாம்..
இந்த நிலையில், அனைத்து விவசாயிகளும் பயன்பெறும் வகையில், விதைகள் மற்றும் ரசாயன உரங்களை நேரடியாக ரொக்கமாக கொடுத்தே வாங்கிக் கொள்ளலாம். அதாவது, நிர்ணயிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச விற்பனை விலைக்கு மிகாமல் அவை விற்பனை செய்யப்படும்.
விவசாயிகள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் மூலம் தரமான விதைகள், உரங்களை பெற்றுப் பயனடையுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்" என கூட்டுறவுத் துறை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறிவிப்பின் மூலம் கூட்டுறவு சங்க உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்கள் மட்டுமல்லாமல், உறுப்பினர்களாக இல்லாத விவசாயிகளும் தங்களுக்கு தேவையான இடுபொருட்களை பணமாக கொடுத்து பெற்று பயனடைய முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.