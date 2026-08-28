பொதுப்பணித் துறை அதிகாரிகள் துணையுடன் நடைபெறும் மணல் கொள்ளை... விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டு
விவசாய பயன்பாட்டிற்கு மணல் எடுக்க மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி வழங்கிய நிலையில், குளத்தில் எடுக்கப்படும் மணல், தனியார் வீட்டுமனை பிளாட்டுகளில் பணம் பெற்றுக் கொண்டு நிரப்பி வருவதாக குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
Published : August 28, 2026 at 9:11 PM IST
தூத்துக்குடி: குளத்தில் இருந்து மணல் எடுக்க விவசாயிகளுக்கு அனுமதி வழங்கிய நிலையில், அதிகாரிகள் துணையுடன் மணல் கொள்ளை நடந்து வருவதாக விவசாயிகள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
தூத்துக்குடி-திருநெல்வேலி சாலையில் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகம் எதிரே பொதுப்பணித் துறைக்கு சொந்தமான கோரம்பள்ளம் குளம் அமைந்துள்ளது. இந்த குளம் தாமிரபரணி பாசன குளத்தின் கடைசி மிகப்பெரிய குளம் ஆகும். இந்த குளத்தை பலமுறை தூர்வாரப்படும் என கூறினாலும், முறையாக தூர் வாரப்படாமல் இருந்து வருகிறது.
இந்த கோரம்பள்ளம் குளப்பகுதி அருகே உள்ள விவசாயிகள், வாழை மற்றும் நெல் விவசாயம் செய்து வருகின்றனர். இந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் தங்களுக்கு விவசாய நிலங்களை மேம்படுத்த கோரம்பள்ளம் குளத்திலிருந்து கரம்பை வண்டல் மண் எடுக்க அனுமதி வழங்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பல முறை மனு அளித்துள்ளனர். ஆனால் அதற்கு எந்த வித அனுமதியும் தற்போது வரை வழங்கப்படவில்லை.
ஆனால் கோரம்பள்ளம் குளத்தில் மேடான பகுதிகளில் உள்ள மணல் மேடுகளை அகற்றி, ஆழப்படுத்தி தண்ணீர் தேக்கும் வகையில், கோரம்பள்ளம் குளத்தில் உள்ள ஒரு பகுதியில் இருந்து கோபி மற்றும் முருகேசன் ஆகிய இரு ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு மணல் எடுக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் விவசாய தேவைக்காக விவசாயிகளுக்கு மணல் வழங்க வேண்டும் எனவும் ஒப்பந்ததாரருக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் இந்த ஒப்பந்தத்தை எடுத்த தனி நபர்கள் பொக்லைன் இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி கனரக லாரிகளில் 100க்கும் மேற்பட்ட லாரிகள் மூலம் விதிமுறைகளை மீறி விவசாய பயன்பாட்டிற்கில்லாமல் மணலை திருடி விற்பனையில் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
விவசாய பயன்பாட்டிற்கு என அனுமதி வழங்கப்பட்ட நிலையில், இங்கிருந்து எடுக்கப்படும் மணல், தனியார் வீட்டுமனை பிளாட்டுகளில் பணம் பெற்றுக் கொண்டு நிரப்பி வருகின்றனர். இந்த ஒப்பந்ததாரர்களிடம் விவசாயிகள், விவசாய தேவைக்காக மணல் கேட்டால் ஒரு லோடு ஆயிரம் ரூபாய் முதல் 500 ரூபாய் வரை என்று கூறுவதால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
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எனவே மாவட்ட ஆட்சியர் உடனடியாக கோரம்பள்ளம் குளத்தை ஆய்வு செய்து பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் துணையுடன் நடைபெறும் இந்த மணல் கொள்ளையை தடுத்து நிறுத்த வேண்டுமென அந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.