கார் சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறக்க முடியாது; ஆட்சியர் அறிவிப்பால் விவசாயிகள் கவலை

அணையில் 60 அடிக்கும் குறைவாகவே நீர் இருப்பதால் தண்ணீர் திறக்க முடியாது எனவும் ஆட்சியர் கூறியுள்ளார்.

நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர்
நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர்
Published : May 23, 2026 at 5:41 PM IST

திருநெல்வேலி: ஜூன் 1-ஆம் தேதி கார் சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறக்கப்படாது என நெல்லை ஆட்சியர் சுகுமார் அறிவித்துள்ளதால் விவசாயிகள் கவலையில் உள்ளனர்.

மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தியாகும் தாமிரபரணியால் நெல்லை மட்டுமின்றி, அதனை சுற்றியுள்ள 5 மாவட்ட மக்கள் குடிநீர் மற்றும் விவசாய தேவையை பூர்த்தி செய்து வருகின்றனர். நெல்லை மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் தாமிரபரணியை நம்பியே விவசாயம் நடக்கிறது.

காரையாறு மற்றும் மணிமுத்தாறு ஆகிய அணைகளே மாவட்டத்தின் பிரதான அணையாக உள்ள நிலையில், அதிலிருந்து திறக்கப்படும் தண்ணீரே தாமிரபரணி ஆற்றில் செல்கிறது.

நெல்லையைப் பொறுத்தவரை, கார் மற்றும் பிசான சாகுபடியின் கீழ் விவசாயம் நடைபெறுகிறது. சமீபத்தில் பிசான சாகுபடி முடிவடைந்த நிலையில், தற்போது கார் சாகுபடி தொடங்கியுள்ளது. இதற்காக, ஆண்டுதோறும் ஜூன் 1-ஆம் தேதி காரையாறு அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்படுவது வழக்கம். ஆனால், பருவநிலை மாற்றம், போதிய மழையின்மை உள்ளிட்ட பல காரணங்களால் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தண்ணீர் திறக்கப்படுவதில் சிக்கல் நிலவி வருகிறது.

இதில் கடந்த ஆண்டு மட்டும் கோடை மழை கைகொடுத்ததால், கார் சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த ஆண்டு கோடை மழை பெரிதளவு பெய்யவில்லை, வெயில் சுட்டெரிக்கிறது. இதன் காரணமாக, காரையாறு, மணிமுத்தாறு அணைகளின் நீர்வரத்தும் வெகுவாக குறைந்து வருகிறது.

இதனால், கார் சாகுபடிக்கு ஜூன் 1ஆம் தேதி தண்ணீர் திறக்கப்படாது என மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார் அறிவித்துள்ளார். மேலும், அணையில் 60 அடிக்கு மேல் தண்ணீர் இருந்தால் மட்டுமே தண்ணீர் திறக்க முடியும். தற்போது 60 அடிக்கும் குறைவாக இருப்பதால் தண்ணீர் திறக்க முடியாது எனவும் ஆட்சியர் கூறியுள்ளார்.

இந்த அறிவிப்பு விவசாயிகளுக்கு அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது. ஏனென்றால், கார் சாகுபடி தொடங்கியிருப்பதால், விவசாயிகளும் உழவு செய்து நாற்று நடும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஆனால், திட்டமிட்டபடி தண்ணீர் திறக்கப்படாத சூழல் அவர்களை அதிருப்தியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதனால், விவசாயம் செய்வதில் கடும் சிக்கல் ஏற்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது.

இதுகுறித்து விவசாயி ஆபிரகாம் நம்மிடம் கூறுகையில், "ஏற்கனவே காட்டு விலங்குகள் தொல்லை உட்பட பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்தித்து வரும் விவசாயிகள், கடும் நஷ்டத்தில் உள்ளோம். மேலும், பிசான சாகுபடியில் விளைவித்த நெல்லுக்கு தற்போது வரை மத்திய அரசு பணம் வழங்கவில்லை.

மத்திய அரசின் நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல்லை போட்டு 3 மாதங்களாகியும் பலருக்கு பணம் வரவு வைக்கப்படவில்லை. இதனால் விவசாயிகள் கடனில் சிக்கி தவிக்கிறோம். இதுபோன்று சூழ்நிலையில், கார் சாகுபடிக்கு தண்ணீர் கிடைக்காத சுழல் உருவாகியிருப்பது, எங்களுக்கு மேலும் வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது” என்றார்.

அதேசமயம் மணிமுத்தாறு அணையில் நீர்மட்டம் 70 அடிக்கு மேல் இருப்பதால், அங்கு மட்டும் கார் சாகுபடிக்கு சமீபத்தில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. இன்றைய நிலவரப்படி, மணிமுத்தாறு அணையில் 244 கனஅடி தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது. மணிமுத்தாறு அணையில் திறக்கப்படும் தண்ணீர் 40 அடி கால்வாய், 80 அடி கால்வாய், பெருங்கால்வாய் என மூன்று கால்வாயில் மட்டுமே செல்கிறது. காரையாறு அணையில் குடிநீர் தேவைக்காக மட்டும் வெறும் 100 கனஅடி தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது.

ஆனால், காரையாறு அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் தண்ணீர் வடக்கு கோடை மேலழகியான் கால்வாய், தெற்கு கோட்டை மேலழகியான் கால்வாய், கன்னடியன் கால்வாய், நெல்லை கால்வாய், மருதூர் மேலக்கால், மருதூர் கீழக்கால், தென்கால், வடகால், நதியுண்ணி கால்வாய், பாளையங்கோட்டை கால்வாய் என மொத்தம் 11 கால்வாய்களில் செல்கிறது. எனவே, காரையாறு அணையை நம்பிதான் பெருமளவு விவசாயிகள் பயனடைகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

