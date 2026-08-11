ஒரு மாதமாக தேங்கிக் கிடக்கும் நெல் மூட்டைகள் - மழைநீரில் நனைந்து வீணாகும் அபாயம்
கடந்த ஒரு வார காலமாக இரவு நேரங்களில் அவ்வப்போது விட்டு விட்டு பெய்து வரும் மழையால் நெல்மணிகள் நனைந்து வீணாகும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : August 11, 2026 at 8:01 PM IST
தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள அரசின் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில், ஆயிரக்கணக்கான நெல் மூட்டைகள் தேங்கிக் கிடப்பதால், அவை மழை நீரில் நனைந்து வீணாகும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள 230 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் தற்போது 217 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் விவசாயிகளின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு செயல்பாட்டில் உள்ளன.
கும்பகோணம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் கோடை சாகுபடியாக முன்பட்ட குறுவை சாகுபடி செய்த விவசாயிகள் அறுவடை பணிகளில் தற்போது தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், நாச்சியார்கோவில், திருநறையூர், கிருஷ்ணாபுரம், அழகாபுத்தூர் போன்ற பல்வேறு கிராமங்களில் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில் கடந்த ஒரு மாத காலமாக கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகள் குடோன்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படாமல் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில் 5 ஆயிரம் முதல் 10 ஆயிரம் மூட்டைகள் வரை தேங்கிக் கிடப்பதால், விவசாயிகள் கொண்டு வரும் நெல்லை உடனுக்குடன் கொள்முதல் செய்வதில்லை என்றும், நெல் கொள்முதலுக்காக போதுமான சாக்குகள் இல்லை என்றும், ஏதாவது காரணம் கூறி கொள்முதல் செய்வதை அதிகாரிகள் தள்ளிப் போட்டு வருகின்றனர் எனவும் விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
மேலும், கடந்த ஒரு வார காலமாக இரவு நேரங்களில் விட்டு விட்டு மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் தங்களுடைய நெல்மணிகள் வீணாகும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அதே போல் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில் கொள்முதல் செய்து வைக்கப்பட்டுள்ள நெல் மூட்டைகளும் மழையில் நனைந்து வீணாகும் சூழ்நிலையில் உள்ளதால் உடனடியாக தமிழக அரசும், தஞ்சை மாவட்ட நிர்வாகமும் நெல் மூட்டைகளை உடனுக்குடன் அப்புறப்படுத்த உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் இப்பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.