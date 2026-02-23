சத்தியமங்கலம் அருகே யானை தாக்கி விவசாயி உயிரிழப்பு
கேர்மாளம் மலைப்பகுதியில் இரவு நேரத்தில் காட்டுப்பன்றிகள், யானைகள் அறுவடையான மக்காச்சோளத்தை சேதப்படுத்துவதை தடுக்க 10-க்கும் மேற்பட் விவசாயிகள் இரவு நேர காவலில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
Published : February 23, 2026 at 4:19 PM IST
ஈரோடு: சத்தியமங்கலம் அருகே அறுவடையான மக்காச்சோளத்திற்கு இரவு நேர காவலுக்கு சென்ற விவசாயி, யானை தாக்கியதில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த கேர்மாளம் மலைப் பகுதி கேபிமூலம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மாதேசாமி (65). தற்போது இந்த பகுதியில் மக்காச்சோளம் அறுவடை நடைபெற்று வருவதால், மக்காச்சோளத்தை அங்குள்ள காட்டில் சேமித்து வைத்துள்ளனர். இந்த நிலையில் இரவு நேரத்தில் காட்டுப் பன்றிகள், யானைகள் அந்த மக்காச்சோளத்தை சேதப்படுத்துவதால் மாதேசாமி உடப்ட 10-க்கும் மேற்பட் விவசாயிகள் இரவு நேர காவலில் ஈடுபட்டு வன விலங்குகளை விரட்டி வந்தனர்.
இந்த நிலையில் விவசாயி மாதேசாமி வழக்கம் போல நேற்றிரவு அறுவடையான மக்காச்சோள களத்தில் இரவு நேர காவல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார். அப்போது காட்டுக்குள் இருந்து ஊருக்குள் வந்த காட்டு யானை ஒன்று மக்காச்சோளக் கதிர்களை சாப்பிட முயற்சித்த போது, விவசாயி மாதேசாமி அந்த யானையை விரட்டியுள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த யானை, அவரை துரத்திச் சென்று தாக்கியதில் மாதேசாமி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். உடனடியாக அக்கம்பக்கத்தினர் மாதேசாமியை மீட்டு, வனத் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
இது குறித்து தகவல் அறிந்த கடம்பூர் காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
இதையும் படிங்க:
1. வெயில் தாக்கத்தால் மயங்கி விழுந்த யானை: தண்ணீர் தெளித்து வெப்பத்தை தணித்த வனத்துறையினர்
2. சூடுபிடிக்கும் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை - திமுகவிடம் 5 தொகுதிகள் கேட்கும் மனிதநேய மக்கள் கட்சி
ஈரோடு மாவட்டம் தாளவாடி, கடம்பூர், டி.எம். பாளையம், பவானி சாகர் ஆகிய வனப் பகுதிகளில் யானைகள் தாக்கி ஆண்டுதோறும் 10-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்து வருகின்றனர் என்பது வேதனைக்குரியது.
இதனால் யானைகள் ஊருக்குள் வராமல் இருக்க ஊரைச் சுற்றிலும் வனத் துறையினர், அகழிகள் அமைத்துக் கொடுத்தனர். ஆனால் அகழிகள், போதிய ஆழம், அகலம் இல்லாததால் யானைகள் அவற்றை தாண்டி கிராமத்துக்குள் புகுந்து விடுகின்றன. மேலும், பயிர்களையும் அழித்து வருகின்றன. இதன் காரணமாக யானைகள் ஊருக்குள் வருவதை தடுப்பதற்கு வனத் துறையினர் வனப் பகுதியை ஒட்டி மெகா அகழிகள் அமைத்து, அதன் வெளியேற்றத்தை தடுக்க வேண்டும் என்று கிராம மக்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.