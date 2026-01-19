அரியலூரில் கேரட், முட்டைகோஸ், காலிஃப்ளவர் சாகுபடி: சாதித்து காட்டிய விவசாயி
சுற்றுலாவாக கொடைக்கானல், ஊட்டி போன்ற மலை பிரதேசங்களுக்கு செல்லும் நாட்களில், அங்கு பயிரிடப்படும் பயிர்கள் குறித்தும், அப்போதைய சீதோஷன நிலை குறித்தும் தொடர்ந்து கண்காணித்து வந்ததாக சீனிவாசன் கூறினார்.
Published : January 19, 2026 at 4:23 PM IST
அரியலூர்: குளிர் பிரதேசங்களில் வளரக் கூடிய கேரட், முட்டைக்கோஸ், காலிஃப்ளவர் போன்ற பயிர்களை வறண்ட நிலத்தில் சாகுபடி செய்து, விவசாயி சீனிவாசன் அசத்தியுள்ளார்.
அரியலூர் மாவட்டம், கீழப்பழுவூரை அடுத்த வண்ணம் புதூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சீனிவாசன். விவசாயம் மீது அதிக நாட்டம் கொண்ட இவர், அவ்வப்போது விவசாயத்தில் புதுமையான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு, வெவ்வேறு பயிர்களை சாகுபடி செய்வது வழக்கம்.
கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னர், தனது நிலத்தில் ஏறக்குறைய ஐந்து ஏக்கர் அளவில், சவுக்கு மரக்கன்றுகளை நடவு செய்தார். இதில், சோதனை முறையில் சுமார் 40 சென்ட் அளவிற்கு ஊடுபயிர் சாகுபடியை மேற்கொண்டார்.
விவசாயம் மீதான நாட்டம்
குறிப்பாக, ஊட்டி, கொடைக்கானல் போன்ற குளிர் பிரதேசங்களில் மட்டுமே விளையக் கூடிய கேரட், காலிஃப்ளவர், முட்டைக்கோஸ் ஆகிய பயிர்களை ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்திருந்தது தான், விவசாயி சீனிவாசனின் நிலத்தின் மீது அனைவரையும் திருப்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளது. தற்போது, சாகுபடி செய்திருந்த காலிஃப்ளவர், முட்டைக்கோஸ் ஆகியவற்றை அறுவடை செய்யும் பணிகளையும் சீனிவாசன் தொடங்கியுள்ளார்.
சோதனை வெற்றி
இவை அதிக குளிர்ச்சியும், ஈரப்பதமும் உள்ள சூழலிலேயே வளர்வதால் சுவை சற்று குன்றி இருப்பதாகவும், அரியலூர் பகுதியில் மண் வளம் சற்று வறண்ட சூழலில் இருப்பதால், சிறிது உவர்ப்புத் தன்மை கூடி சுவையாக இருப்பதாகவும் சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அடுத்த 20 தினங்களுக்குள் கேரட்டும் அறுவடைக்கு தயார் நிலையில் வந்து விடும் எனவும் விவசாயி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து விவசாயி சீனிவாசனிடம் நம்மிடம் பேசிய போது, “சுற்றுலாவாக கொடைக்கானல், ஊட்டி போன்ற மலை பிரதேசங்களுக்கு செல்லும் நாட்களில், அங்கு பயிரிடப்படும் பயிர்கள் குறித்தும், அப்போதைய சீதோஷன நிலை குறித்தும் தொடர்ந்து கண்காணித்து வந்தேன். ஏன் நமது அரியலூர் பகுதியில் இது போன்ற காய்கறிகளை விளைவிக்கக் கூடாது என்ற எண்ணினேன்.
எப்போது பயிரிட வேண்டும்
இதனையடுத்து, முதற்கட்டமாக பரிட்சார்த்த முறையில் 40 சென்ட் அளவில் மட்டுமே முட்டைக்கோஸ், காலிஃப்ளவர், கேரட் ஆகியவற்றை பயிரிட்டேன். இதில், கேரட் விதையாக தூவியும், முட்டைக்கோஸ், காலிஃப்ளவர் ஆகியவற்றை நடவு செய்தும் பயிரிட்டேன். குறிப்பாக, ஐப்பசி, மார்கழி போன்ற பனி அதிகம் உள்ள மாதங்களிலேயே, இந்த பயிர்களை விவசாயிகள் நடவு செய்ய முன்வர வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், விவசாயிகள் தங்கள் நிலத்தில் இதே போன்று குறைந்த கால பருவத்தில் மகசூல் தரும் பயிர்களை சாகுபடி செய்ய வேண்டும் என்று யோசனை வழங்கினார்.
காய்கனிகள் இலவசம்
அரியலூரில் கேரட், காலிஃப்ளவர் சாகுபடியை கண்டு வியந்த பார்வையாளர்களான கோவிந்தராசு மற்றும் சங்கர், முகநூலில் பார்த்து இந்த நிலத்திற்கு வந்ததாகவும், மலைப்பிரதேசங்களில் மட்டுமே விளையக்கூடிய காலிஃப்ளவர், முட்டைகோஸ், கேரட் போன்றவை நமது அரியலூரில் விளைந்திருப்பது பார்க்கவே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்றும் நம்மிடம் தெரிவித்தனர்.
|இதையும் படிங்க: தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க ஜனவரி 30 வரை அவகாசம் - தேர்தல் ஆணையம்
மேலும், எப்பொழுதும் புதுமையான முயற்சியை சீனிவாசன் மேற்கொள்வார் என்றும், அதே போன்று இம்முறையும் மேற்கொண்டுள்ளார் எனவும் அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் கூறினர்.
அதே வேளை, இங்கு விளையும் காய்கனி வகைகளை, உள்ளூரைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும், விளைநிலங்களை பார்வையிட வருபவர்களுக்கும் தந்து சீனிவாசன் மகிழ்வதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.