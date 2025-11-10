ETV Bharat / state

அழிந்துவரும் சோழவந்தான் வெற்றிலை விவசாயம் - அரசின் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருக்கும் விவசாயிகள்!

பெரும் நலிவைச் சந்தித்து வரும் சோழவந்தான் வெற்றிலை விவசாயம் குறித்து விவரிக்கிறது இந்த செய்தித் தொகுப்பு.

சோழவந்தான் வெற்றிலை தோட்டம்
சோழவந்தான் வெற்றிலை தோட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 10, 2025 at 7:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

-By இரா சிவக்குமார்

“ஒரு காலத்தில் சோழவந்தான் வெற்றிலை 4 ஆயிரம் கிலோ ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட நிலையில் தற்போது 500 கிலோ உற்பத்தி என்பதே போராட்டமாக உள்ளது. இதனால், கொடிக்கால் விவசாயிகள் கூலி தொழிலுக்கு செல்லும் நிலை உள்ளது. இந்த வெற்றிலை விவசாயத்திற்கு தமிழக அரசு மானியம் வழங்கி ஊக்குவித்தால் மட்டுமே காப்பாற்ற முடியும்” என சோழவந்தான் கொடிக்கால் விவசாயிகள் கண்ணீர் மல்க அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

தாம்பூலம் தரித்தல் என்பது தமிழர்களின் தனிப்பெரும் பண்பாடு. தாம்பூலம் தரித்தல் என்றால் வெற்றிலையுடன் பாக்கு, சுண்ணாம்பு, கிராம்பு, ஏலக்காய் சேர்த்து உணவுக்குப்பின் உண்பதாகும். காலங்காலமாய் இருந்து வரும் இந்த மரபுக்கு விருந்தினர்களை உபசரிப்பதிலும், திருமண நிகழ்வுகளிலும் இன்றும் முக்கிய இடம் உள்ளது. விருந்தோம்பலின் அடையாளமாக திகழும் தாம்பூலத்தில் வெற்றிலை தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகும். செரிமானத்திற்கு மட்டுமன்றி, எலும்புகளின் வலிமைக்கு மூலிகையாக திகழ்வதாக மருத்துவ உலகம் கூறும் வெற்றிலைக்கு இன்றளவும் தனிச்சிறப்பு உண்டு.

சங்க கால பாடல்களில் இடம்பெற்ற வெற்றிலை:

என்னதான் வெற்றிலையின் பூர்வீகம் மலேசியா என்று சொல்லப்பட்டாலும், 2 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெற்றிலை பயிரிடப்பட்டதாக சங்க இலக்கியங்களின் வாயிலாக நாம் அறியலாம். 'நீடு கொடி இலையினர், கோடு சுடு நூற்றினர்' என மதுரைக் காஞ்சியில் (401) இடம்பெற்றுள்ள பாடல் வரி, வெற்றிலை மற்றும் சுண்ணாம்பு வியாபாரிகளை குறிக்கிறது. அதேபோல், உணவருந்தி முடித்த கோவலனுக்கு கண்ணகி, வெற்றிலையில் பாக்கு வைத்து சுண்ணாம்பு தடவி சுருளாக மடித்துத் தருகிறாள் என்பதை சிலப்பதிகாரத்தில், 'உண்டு இனிது இருந்த உயர்பேராளர்க்கு, அம்மென் திரையலொடு அடைக்காய் ஈத்த' என்று பாடப்பட்டுள்ளது.

சோழவந்தான் வெற்றிலை:

வெள்ளிலை, மெல்லிலை, மெல்லடகு, திரையல், வேந்தன், இகனி என வெற்றிலை பல்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது. நாமக்கல், கரூர், திருச்சி, தஞ்சாவூர் குறிப்பாக வெற்றிலைக்கு பெயர்போன கும்பகோணம் என தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெற்றிலைகள் விளைவிக்கப்படுகின்றன. ஆனால், மதுரை வைகை ஆற்றங்கரையோரத்தில் அமைந்துள்ள சோழவந்தான் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பயிரிடப்படும் வெற்றிலைகளுக்கு சந்தையில் தனி மவுசு உண்டு.

கட்டி வைக்கப்பட்டுள்ள சோழவந்தான் வெற்றிலை
கட்டி வைக்கப்பட்டுள்ள சோழவந்தான் வெற்றிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இப்பகுதி மண்ணின் தன்மை காரணமாக இங்கு விளைவிக்கப்படும் வெற்றிலை காரம், மணம், வாடாத தன்மை என தனிச்சிறப்பு மிக்கதாகத் திகழ்கிறது. சோழவந்தான் வெற்றிலைக்கு கடந்த 2023 மார்ச் மாதம் மத்திய அரசு புவிசார் குறியீடு அந்தஸ்தை வழங்கியதே இதன் சிறப்புக்கு நற்சான்றாகும். தொடர்ந்து, 2024 ஜனவரி 30 இல் சிறப்பு அஞ்சல் உறையை மத்திய அரசு வெளியிட்டது சோழவந்தான் வெற்றிலையின் சிறப்பை உலகுக்கு பறைசாற்றுவதாக அமைந்தது.

மதுரை மாவட்டத்தின் தோட்டக்கலைத் துறை சார்ந்த வேளாண் பொருளாதாரத்தில் சிறப்பு வாய்ந்தது மதுரை மல்லி. இதற்கு ஈடாக சோழவந்தான் வெற்றிலை உலகளாவிய பெருமை பெற்றிருந்தாலும் அதற்கான வளர்ச்சியும், விவசாயிகளின் வாழ்வாதார மேம்பாடும் இன்றளவும் கவலைக்குரியதாக உள்ளது என்பதுதான் எதார்த்தம். ஒரு காலத்தில் தலைநகர் டெல்லிக்கு நாளொன்றுக்கு சராசரியாக 4 ஆயிரம் கிலோ சோழவந்தான் வெற்றிலை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில், இன்று வெறும் 100 அல்லது 200 கிலோ மட்டுமே அனுப்பப்படுகிறது என்பதில் இருந்து எந்த அளவிற்கு இதன் விற்பனை வீழ்ச்சியை சந்தித்திருக்கிறது என்பதை உணரலாம்.

வெற்றிலை ஆராய்ச்சி மையம்:

இதுகுறித்து சோழவந்தான் கொடிக்கால் விவசாயிகள் சங்கத்தின் தலைவர் திரவியமிடம் நாம் பேசினோம். அப்போது அவர், "சோழவந்தான் வெற்றிலைக்கு புவிசார் குறியீடு அந்தஸ்து கிடைத்ததற்குக்கூட அரசு அலுவலர்கள் உதவவில்லை. 500 கிலோ உற்பத்தி என்பதே தற்போது போராட்டமாக உள்ளது. கொடிக்கால் விவசாயத்திற்கு (வெற்றிலை விவசாயம்) ஆட்களும் கிடைப்பதில்லை.. அவர்களில் பெரும்பாலானோர் அண்டை மாவட்டங்களுக்கு கூலித்தொழிலுக்கு சென்றுவிட்டனர்.

வெற்றிலை தோட்டத்தில் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயி
வெற்றிலை தோட்டத்தில் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயி (ETV Bharat Tamil Nadu)

எனவே, விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் வகையில், சோழவந்தான் வெற்றிலை தொடர்பாக ஆராய்ச்சி மையம் அமைக்கப்பட வேண்டும். வெற்றிலையிலிருந்து மருந்து, மாத்திரைகள் தயாரிப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டால் சாகுபடி அதிகரிப்பதோடு, விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமும் பெருகும். நெல், வாழை விவசாயத்தில் ஏற்படும் நஷ்டத்தை ஈடுகட்ட தமிழக அரசு உதவுவது போன்று, வெற்றிலை விவசாயிகளுக்கும் உதவ அரசு முன்வர வேண்டும்” என கோரிக்கை விடுத்தார்.

வெற்றிலைக்கு அரசின் ஆதரவு கிடைக்குமா?

அதேபோல், “தமிழகத்தை ஆளுகின்ற எந்தக் கட்சிகளும் இதுவரை கொடிக்கால் விவசாயிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து எந்த சலுகையும் வழங்கவில்லை. கொடிக்கால் விவசாயத்தை தமிழக அரசு மானியம் வழங்கி ஊக்குவித்தால்தான் காப்பாற்ற முடியும்” என கொடிக்கால் விவசாயி செல்லமணி தெரிவித்தார்.

"130 உறுப்பினர்கள் இருந்த எங்கள் சங்கத்தில் தற்போது 30 பேர் மட்டுமே உள்ளனர். பூச்சி, புழு தாக்குதலால் பயிரிடப்படும் வெற்றிலைகள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றன. 60 சென்ட் நிலம் குத்தகைக்கு எடுத்து கொடிக்கால் விவசாயம் செய்யும் ஒரு நபருக்கு, ரூ.3 லட்சம் செலவாகிறது. விளைச்சல் நேரத்தில் ஏற்படும் நோய்த் தாக்குதல் காரணமாக நஷ்டம் ஏற்படுகிறது. இந்த விவகாரத்தில் அரசு தலையிட்டால்தான் எங்களுக்கு வாழ்வாதாரம்" என்கிறார் தச்சம்பத்து கொடிக்கால் விவசாய சங்கத் தலைவர் கணேசன்.

வெற்றிலை விவசாயி மாரியப்பன் கூறும்போது, "அரசு உதவி எதுவும் கிடைக்காததால் எங்கள் விவசாயம் நாளுக்கு நாள் நலிந்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஒரு காலத்தில் தச்சம்பத்து கிராமத்திலிருந்து 2 ஆயிரம் கிலோவுக்கும் மேல் வெற்றிலை சாகுபடி செய்தோம். அவை மும்பை, கொல்கத்தா போன்ற முக்கிய நகரங்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன. வெற்றிலை பறிக்கும் தொழிலாளர்கள் மட்டும் 500 பேர் இருந்தனர். ஆனால், தற்போது 100 கிலோவுக்கும் குறைவாகவே பறிக்கப்படுகிறது” என வேதையுடன் தெரிவித்தார்.

உரிய இழப்பீடு வழங்கப்படும்:

சோழவந்தான் வெற்றிலை விவசாயம் குறித்து வாடிப்பட்டி தோட்டக்கலைத்துறை உதவி இயக்குநர் தாமரை செல்வியிடம் கேட்டோம்.

"சோழவந்தான் வெற்றிலை சாகுபடியில் சோழவந்தான், இரும்பாடி, திருவேடகம், பேட்டை, கருப்பட்டி, மன்னாடிமங்கலம், தச்சம்பத்து, வாடிப்பட்டி, அச்சம்பத்து ஆகிய பகுதிகளில் சுமார் ஆயிரம் பேர் உள்ளனர். ஒரு ஹெக்டேர் நிலத்தில் ஓர் ஆண்டில் 15 டன் முதல் 18 டன் வரை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

வெற்றிலை தோட்டம்
வெற்றிலை தோட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஒரு கிலோ வெற்றிலை தற்போது ரூ.50 க்கு விற்பனையாகிறது. சந்தையின் தேவையைப் பொறுத்து இந்த விலை மாறுபடும். ஓராண்டில் வெற்றிலை விவசாயத்தில் ஒரு ஹெக்டருக்கு ரூ.2 லட்சத்து 70 ஆயிரம் உற்பத்தி மதிப்பு. வாடிப்பட்டி வட்டாரத்தில் உள்ள 55 ஹெக்டேருக்கு ஒரு கோடியே 45 லட்சத்து 80 ஆயிரம் ரூபாய் ஓராண்டிற்கான உற்பத்தி மதிப்பாகும். இது மிகக்குறைவான மதிப்பீடு.

ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை மற்றும் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை என்ற அடிப்படையில் விவசாயிகளுக்கு தேவையான உதவிகளை தோட்டக்கலைத் துறை செய்து வருகிறது. நோய் தாக்குதல்களில் இருந்து தப்பிப்பதற்கு தேவையான ஆலோசனைகள் தோட்டக்கலைத் துறை மூலமாக தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது. காற்று, மழைக்காலங்களில் ஏற்படும் இழப்பீடுகளுக்கு சேதத்தை பொறுத்து அதற்குரிய இழப்பீடு வழங்கப்படுகிறது” என்று அவர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

சோழவந்தான் வெற்றிலை
வெற்றிலை
கொடிக்கால் விவசாயம்
BETEL LEAF
SHOLAVANDAN BETEL LEAF

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தூங்கா நகரம் குப்பை நகராக சீரழிந்த கதை - கண்ணீர் வடிக்கும் மாமதுரை!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.