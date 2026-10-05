ஆசனூர் அருகே சிறுத்தை தாக்கி விவசாயி பலி
மலைப்பகுதியில் ஆடு மாடுகளை மட்டும் வேட்டையாடிய சிறுத்தை தற்போது மனிதர்களையும் வேட்டையாட தொடங்கி உள்ளது என மக்கள் பீதி அடைந்துள்ளனர்.
Published : October 5, 2026 at 4:18 PM IST
ஈரோடு: சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம், ஆசனூர் வனப்பகுதி பங்களாத்தொட்டியை சேர்ந்த பெரியசாமி (36) என்பவர் சிறுத்தை தாக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் அந்த பகுதி மக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. சிறுத்தையை பிடிக்க கோரி மக்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.
சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம், ஆசனூர் வனப்பகுதி பங்களாத்தொட்டியை சேர்ந்தவர் வீரன் மகன் பெரியசாமி (36). இவர் அந்த பகுதியில் விவசாயம் செய்து வந்தார். நேற்று வீட்டில் இருந்து தோட்டத்திற்கு சென்ற பெரியசாமி, இரவு வரை வீடு திரும்பவில்லை. இதனையடுத்து, அவரது குடும்பத்தினரும், உறவினர்கள் பதற்றமடைந்து பல்வேறு இடங்களில் தேடினர். ஆனால், அவரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.
இதனையடுத்து அவர்கள் ஆசனூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். புகாரின்பேரில் ஆசனூர் போலீசார் காணாமல் போனதாக கூறப்படும் பெரியசாமியை தேடத் தொடங்கினர்.
இதற்கிடையே பங்களாத்தொட்டி வன ஓடைச் சரிவில் உடல் ஒன்று சிதைந்த நிலையில் கிடப்பது குறித்து பொதுமக்கள் ஆசனூர் போலீசார் மற்றும் வனத் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். உடனடியாக அங்கு சென்ற போலீசார் மற்றும் வனத் துறையினர் அந்த உடலை ஆய்வு செய்தனர்.
விசாரணையில், அது காணாமல் போனதாக கூறப்படும் பெரியசாமியின் உடல் என்பதை போலீசார் உறுதி செய்தனர். பெரியசாமியின் உடல் அருகே பதிவான கால் தடயம் சிறுத்தையுடையது என்பது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து, அவர் சிறுத்தை தாக்கி உயிரிழந்தது தெரிய வந்தது.
இந்த சம்பவம் குறித்து அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது. பெரியசாமியின் உடலை ஆசனூர் போலீசார் மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்ப முற்பட்ட போது பெரியசாமியின் உறவினர்கள் நியாயம் கேட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சிறுத்தையால் கொல்லப்பட்ட பெரியசாமி குடும்பத்துக்கு ரூ.10 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் மற்றும் மக்களை அச்சுறுத்தும் சிறுத்தையை கூண்டு வைத்து பிடிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியனர். பின்பு அங்கு வந்த வனத் துறையினர் சிறுத்தையை கூண்டு வைத்து பிடிப்பதாகவும் நிவாரணம் வழங்கப்படுவதாகவும் உறுதியளித்ததையடுத்து போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது.
அதைத் தொடர்ந்து பெரியசாமியின் உடல் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் உடற்கூராய்வு பரிசோதனைக்காக சத்தியமங்கலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
ஆசனூர் மலைப்பகுதியில் ஆடு, மாடுகளை வேட்டையாடி வந்த சிறுத்தை, தற்போது மனிதர்களையும் வேட்டையாட தொடங்கி இருப்பது அப்பகுதி மக்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. மேலும், சிறுத்தையை பிடிக்க வனத் துறையினர் சம்பவம் நடந்த இடத்தில் கேமரா வைத்து கண்காணித்து வருகின்றனர். சிறுத்தை நடமாட்டம் உறுதியானால் கூண்டு வைத்து பிடிப்போம் என்று வனத் துறையினர் உறுதியளித்துள்ளனர்.