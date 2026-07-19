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கடம்பூரில் யானை தாக்கி விவசாயி உயிரிழப்பு

கடந்த ஆறு மாதங்களில் ஆறு பேர் காட்டு யானைகள் தாக்கி உயிரிழந்திருப்பதாக இருட்டிபாளையம் கிராம மக்கள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர்.

இருட்டிபாளையம் கிராம மக்கள்
இருட்டிபாளையம் கிராம மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 19, 2026 at 5:25 PM IST

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ஈரோடு: கடம்பூர் அருகே மஞ்சள் காட்டில் வேலைச் செய்துக் கொண்டிருந்த விவசாயியை யானை தாக்கியதில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம், கடம்பூர் மலைப் பகுதியில் உள்ள இருட்டிபாளையத்தில் வசித்து வருபவர் தங்கவேலு (வயது 68). விவசாயியான இவர், வனத்தையொட்டியுள்ள இவரது தோட்டத்தில் மஞ்சள் சாகுபடி செய்துள்ளார். வழக்கம்போல் இன்று (ஜூலை 19) அதிகாலை தனது மஞ்சள் காட்டிற்கு சென்று வேலைச் செய்துக் கொண்டிருந்துள்ளார். அப்போது, அங்கு திடீரென வந்த காட்டு யானை, விவசாயி தங்கவேலுவைத் தாக்கியது. இதில் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

நீண்ட நேரமாகியும் விவசாயி தங்கவேலு, வீடு திரும்பாததால் அவரது குடும்பத்தினர் தேடியுள்ளனர். அப்போது மஞ்சள் காட்டில் உயிரிழந்த நிலையில் தங்கவேலு கிடந்ததைப் பார்த்து கடும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து வனத்துறைக்கு பொதுமக்கள் தகவல் அளித்துள்ளனர். இதையடுத்து, விரைந்து வந்த வனத்துறையினர், தங்கவேலுவின் உடலை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம், இருட்டிப்பாளையத்தில் வசிக்கும் மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பொதுமக்கள் வெளியே வரும்போது மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று வனத்துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

விவசாயி தங்கவேலு
விவசாயி தங்கவேலு (ETV Bharat Tamil Nadu)

கடம்பூர், இருட்டிபாளையம் பகுதியில் காட்டு யானைகளின் தொடர் அட்டகாசத்தால் மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளதாகவும், யானைகள் ஊருக்குள் வராதபடி அகழி வெட்ட வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

மேலும், வனத்துறையினர் ரோந்து பணியில் அதிக அளவில் ஈடுபட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளனர். இதில் அலட்சியம் காட்டப்பட்டால் கிராம மக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் எச்சரித்துள்ளனர்.

இதையடுத்து, காட்டு யானைகள் ஊருக்குள் வராமல் தடுப்பதற்கு வனத்துறை சார்பில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மக்களுக்கு வனத்துறை அதிகாரிகள் உறுதியளித்துள்ளனர்.

இது குறித்து கிராம மக்கள் கூறுகையில், "தென்மேற்கு பருவமழை இன்னும் தொடங்காமல் தள்ளிபோவதால் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் பகுதியில் உள்ள குட்டைகள், ஏரிகள் மற்றும் நீர்நிலைகளில் தண்ணீர் குறைந்து வருகிறது. மழையின்றி வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் வன விலங்குகள் தண்ணீர் தேடி அங்கும், இங்கும் அலைகின்றன. சத்தியமங்கலத்தை அடுத்துள்ள கடம்பூர் மலைப்பகுதியில் யானைகள் நடமாட்டம் அதிகரித்து வருகிறது.

வனத்தையொட்டியுள்ள கிராமத்திற்குள் புகுந்து காட்டு யானைகள் விவசாயப் பயிர்களைச் சேதப்படுத்துகின்றன. கடந்த சில மாதங்களாக காட்டு யானைகள் தாக்கி மனிதர்கள் உயிரிழக்கும் சம்பவம் அதிகரித்து வருகிறது. ஜனவரி மாதம் 15- ஆம் தேதி காடகநல்லியில் சித்துராஜ் யானை தாக்கியதில் உயிரிழந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, பிப்ரவரி மாதத்தில் யானை தாக்கியதில் இருவர் உயிரிழந்தனர். மார்ச் மாதம், கடம்பூர் மேலூரைச் சேர்ந்த அண்ணாமலை என்பவர் இரவு நேர காவலில் இருந்தபோது யானையால் கொல்லப்பட்டார்.

ஜூன் மாதம் கட்டிடத் தொழிலாளி பசவுராஜ் யானை தாக்கியதில் உயிரிழந்தார். இன்று முதியவர் தங்கவேலு என கடந்த ஆறு மாதங்களில் ஆறு பேர் யானை தாக்கியதில் உயிரிழந்துள்ளனர். காட்டு யானைகள் உள்பட வன விலங்குகள் ஊருக்குள் நுழைவதைத் தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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TAGGED:

யானை தாக்கி விவசாயி உயிரிழப்பு
சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம்
ERODE DISTRICT
FOREST ELEPHANTS
PEOPLE OF IRUTTIPALAYAM VILLAGE

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