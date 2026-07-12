குறுக்கே வந்த இருசக்கர வாகனத்தால் நிலைதடுமாறிய அரசுப் பேருந்து மோதி விவசாயி பலி
அரசு பேருந்து மோதி உயிரிழந்தவர் சிந்தலவாடம்பட்டியைச் சேர்ந்த விவசாயி பாலசுப்பிரமணி என்பதும், காயமடைந்தவர் சத்திரப்பட்டியைச் சேர்ந்த விவசாயி செல்லப்பன் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
Published : July 12, 2026 at 3:35 PM IST
திண்டுக்கல்: குறுக்கே வந்த இருசக்கர வாகனத்தால் நிலைதடுமாறிய அரசுப் பேருந்து மோதியதில் சாலையைக் கடக்க காத்திருந்த மற்றொரு நபர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவத்தின் பதறவைக்கும் சிசிடிவி காட்சி தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தத்திலிருந்து பழனியை நோக்கி நேற்று அதிகாலை அரசுப் பேருந்து ஒன்று புறப்பட்டுச் சென்றது. இந்தப் பேருந்தை ஓட்டுநர் அய்யனார் என்பவர் இயக்கினார். இந்த பேருந்து பழனி அருகேயுள்ள சத்திரப்பட்டி பேருந்து நிலையம் பகுதி வழியாக வந்துகொண்டிருந்தது.
அதே நேரம், அந்த சாலையின் மையப் பகுதியில் உள்ள இரும்பு தடுப்பு (சென்டர் மீடியன்) அருகே ஒருவர் சாலையைக் கடப்பதற்காகத் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் காத்து நின்று கொண்டிருந்தார். அந்த நேரம் சாலையில் வந்துகொண்டிருந்த மற்றொரு நபர் பின்னால் அதிவேகமாக வரும் அரசு பேருந்தைக் கவனிக்காமல் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் திடீரென சாலையைக் கடக்க முயன்றுள்ளார்.
திடீரென அவர் குறுக்கே வந்ததால் அவர் மீது மோதுவதைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, ஓட்டுநர் அய்யனார் பேருந்தைக் கட்டுப்படுத்தி நிறுத்த முயற்சி செய்தார். அப்போது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து நிலைதடுமாறி சாலையின் மையப்பகுதியில் இருந்த இரும்பு தடுப்பு மீது மோதியது.
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இதில் அந்த இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதி சரிந்த பேருந்து, சாலையை கடக்க அங்கு வாகனத்தில் நின்று கொண்டிருந்த நபர் மீதும் வேகமாக மோதியது. இதில் பேருந்தின் குறுக்கே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற நபர் அதிர்ஷ்டவசமாகக் காயங்களுடன் உயிர் தப்பிய நிலையில், சாலையை கடந்த நின்று கொண்டிருந்த நபரின் தலையில் பலத்த காயமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். உயிர் தப்பிய நபர் காயமடைந்த நிலையில் உடனடியாக மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.
இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர் சிந்தலவாடம்பட்டியைச் சேர்ந்த விவசாயி பாலசுப்பிரமணி (57) என்பதும், காயமடைந்த நபர் சத்திரப்பட்டியைச் சேர்ந்த விவசாயி செல்லப்பன் (65) என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
இச்சம்பவம் குறித்துச் சத்திரப்பட்டி காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து, தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். இதனிடையே, இந்த விபத்து நடத்த நொடியின் பதறவைக்கும் சிசிடிவி காட்சி தற்போது வெளியாகியுள்ளது.