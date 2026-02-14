மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்தில் பத்தாயிரம் மரங்கள் - ஆற்று மணலை தனி ஒருவனாக பாதுகாத்த விவசாயி
வேட்டை தடுப்பு காவலராக பணியாற்றிய நாறும்பூ, வனத்துறை உதவியோடு மரங்களை வாங்கி தனி ஒருவனாக மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு 10 ஆயிரம் மரங்களை நட்டுள்ளார்
Published : February 14, 2026 at 9:48 PM IST
இரா.மணிகண்டன்
மரங்கள் வளர்க்கப்பட்டு, வனத்துறையினர் வசம் இந்த இடம் சென்றுவிட்டால் ஆடு மேய்க்க முடியாது என ஊர் மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். ஆனால் தற்போது அவர்களே மகிழ்ச்சி அடைகின்றனர், இங்கு சந்தோஷமாக ஊர் மக்கள் ஆடு மேய்க்கின்றனர் என விவசாயி நாறும்பூ கூறினார்.
நகரமயமாதல் அதிகரித்து வரும் நவீன காலகட்டத்தில் நல்ல மனிதர்களால் இயற்கை வளங்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறது. அந்த வகையில் தனது ஊரையும், இயற்கை வளங்களையும் பாதுகாக்க 10 ஆயிரம் மரங்களை நட்ட விவசாயி குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம். திருநெல்வேலி மாவட்டம் முக்கூடல் அருகே அமைந்துள்ள இயற்கை எழில் கொஞ்சும் திருப்புடைமருதூர் கிராமம். சுமார் 1000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இக்கிராமத்தின் அடையாளமாக திகழும் நாறும்பூநாத சுவாமி திருக்கோயில் அமைந்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் வற்றாத ஜீவநதி என்று அழைக்கப்படும் தாமிரபரணி நதி பாபநாசம், அம்பாசமுத்திரம், கல்லிடைக்குறிச்சி, வீரவநல்லூர் வழியாக திருப்புடை மருதூரை கடந்து செல்கிறது. தாமிரபரணி ஆறு சுமார் 160 கிலோமீட்டர் தூரம் பயணித்தாலும், வேறு எங்கும் இல்லாத சிறப்பாக திருப்புடைமருதூரில் ஆற்றின் வலது புறத்தில், சுமார் ஒரு கிலோ மீட்டர் அகலத்தில், மூன்று கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு ஆற்று மணல், குவியல் குவியலாக குவிந்து கிடக்கிறது.
இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் 1990 மற்றும் 2000 காலகட்டங்களில் அதிகளவு மணல் திருட்டு சம்பவங்கள் நடைபெற்றது. குறிப்பாக ஆற்றில் மணல் அள்ள தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், இரவு நேரங்களில் பலர் திருட்டுத்தனமாக மாட்டு வண்டிகளிலும், லாரிகளிலும் மணலை அள்ளிச் சென்றனர். இங்கு மணல் திருட்டு நடைபெறுவதை அறிந்து பலர் வருத்தப்பட்டனர். ஆனால் அதனை தடுக்க எவரும் முன்வராத நிலையில், அக்கிராமத்தை சேர்ந்த நாறுப்பூ என்ற விவசாயி செய்த செயலால் தற்போது அப்பகுதி சோலைவனமாக மாறியுள்ளது.
ஆற்று மணலை தனி ஆளாக பாதுகாத்த விவசாயி
1996 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு வனத்துறையில் வேட்டை தடுப்பு காவலராக (anti poaching guard) தற்காலிகமாக பணிபுரிந்த நாறும்பூ தனி ஒரு ஆளாக தற்போது வரை 10 ஆயிரம் மரங்களை நட்டுள்ளார். விலங்குகள் வேட்டையாடப்படுவதை தடுக்கும் பணியில் இருந்த நாறும்பூ, நாட்டின் வளத்தை பாதுகாக்கும் மணலை வேட்டையாடுவதையும் தடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணியுள்ளார். ஆனால் வெறும் வார்த்தைகளால் மணலை அள்ள வேண்டாம் என கோரிக்கை வைத்தாலோ அல்லது விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினாலோ மக்களுக்கு புரிதல் ஏற்படாது என்பதால், ஆற்று மணலில் மரம் நடுவதன் மூலம் மணல் கடத்தலை தடுக்க முடியும் என நம்பினார்.
எனவே வனத்துறையில் வேலை பார்த்துக் கொண்டே கடந்த 1996ஆம் ஆண்டு முதல் நேரம் கிடைக்கும் போது தனது கிராமத்தில் ஆற்றங்கரை ஓரம் குவிந்து கிடக்கும் ஆற்று மணலில் மரங்கள் நடும் பணியை தொடங்கினார். ஆரம்பத்தில் அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த முன்னாள் நீதிபதி ரத்தினவேல் பாண்டியன் என்பவர் நாறும்பூக்கு மரங்கள் வாங்க பண உதவி செய்துள்ளார். பின்னர் நாறும்பூ, வனத்துறை உதவியோடு மரங்களை வாங்கி தனி ஒருவனாக மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ஆற்று மணலில் நடத் தொடங்கினார்.
3 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு 10 ஆயிரம் மரங்கள்
இதனைத்தொடர்ந்து 1996 முதல் 2004ஆம் ஆண்டு வரை 8 ஆண்டுகளில் சுமார் மூன்று கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு மருத மரங்களை 10,000 மரங்களை நட்டு அசத்தினார். சுமார் 20 அடி ஆழத்திற்கு ஆற்று மணல் இருப்பதால், ஆற்று மணலில் வளரும் தன்மை கொண்ட மருத மரங்கள், வாகை மரங்கள் போன்றவற்றையே அதிகம் நட்டுள்ளார். மரங்களுக்கு அருகில் உள்ள ஆற்றில் இருந்து மோட்டார் மூலம் தண்ணீர் எடுத்து ஊற்றுவது, மரங்களை ஆடு, மாடு போன்ற விலங்குகளிடமிருந்து பாதுகாப்பது என தனி ஒருவனாக போராடியுள்ளார். நாறும்பூவின் முயற்சியால் கடந்த 2006ஆம் ஆண்டு இப்பகுதி பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டு, அங்கு மணல் திருட்டு முற்றிலும் தடுக்கப்பட்டது.
சோலைவனமாக மாறிய பாலைவனம்
தற்போது நாறும்பூ வைத்த மரங்கள் அனைத்தும் பெரிய அளவில் வளர்ந்து காணப்படுகிறது. இதனால் சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பொட்டல் காடாக காட்சி அளித்த அந்த பகுதி, தற்போது நாறும்பூ எடுத்த முயற்சியால் சோலைவனமாக காட்சி அளிக்கிறது. தான் உணவு சாப்பிட கூட செல்லாமல் மரங்களை வளர்த்ததால் இந்த ஊரையும் மணலையும் காப்பாற்ற முடிந்தது என நாறும்பூ கூறும் போதே அவரது முகத்தில் ஒரு நிம்மதியும், திருப்தியும் தெரிந்ந்தது.
நாறும்பூவின் இந்த அசத்தலான முன்னெடுப்பு குறித்து அறிந்து கொள்வதற்காக ஈடிவி பாரத் செய்திக்குழு திருப்புடைமருதூர் கிராமத்திற்கு பயணப்பட்டோம். நாம் ஏற்கனவே கூறியபடி வழிநெடுகிலும், வயல்வெளிகள் பச்சை பசேல் என நம்மை வரவேற்றன. இதுகுறித்து நாறும்பூ பேசுகையில், ”திருப்புடைமருதூர் ஒரு சிறிய கிராமம். இங்கு 350 குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். ஊரை சுற்றி ஆறு உள்ளது. வெள்ளம் ஏற்படும் நேரத்தில் ஊருக்குள் தண்ணீர் வரும். எங்கள் ஊரில் மணல் அதிகளவு உள்ளது. எனவே மரங்கள் வளர்த்து மணலையும், ஊரையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என நினைத்தேன்.
1996 முதல் 2006ஆம் ஆண்டு வரை பத்தாயிரம் மரங்களை இங்கு நட்டு வைத்தேன். தற்போது இந்த இடத்திற்கு வரும்போது பெருமையாக இருக்கிறது. வீட்டில் இருப்பதை விட இங்கு நான் மிகவும் சந்தோஷமாக உணர்கிறேன். மரங்கள் வளர்க்கும் போது சாப்பிடக்கூட வீட்டுக்கு செல்லமாட்டேன். வீட்டில் இருந்து சாப்பாடு கொடுத்து அனுப்புவார்கள், கடும் எதிர்ப்பையும் மீறி மரங்களை வளர்த்து காட்டி உள்ளேன்.
எந்த எதிர்ப்பையும் பொருட்படுத்தாமல் நான் அதிகளவு மரங்களை வளர்த்ததால் இங்கு மணல் அள்ளுவதையும் தடுக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது எங்களுக்கு சுத்தமான தண்ணீர் கிடைக்கிறது, மூன்று கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் பத்தாயிரம் மரங்கள் இங்கு நட்டு வளர்த்திருக்கிறேன். எங்கள் ஊருக்கு திருப்புடைமருதூர் பெயர் வரக் காரணம் மருத மரங்கள் தான். எனவே இங்கு மருத மரங்கள் அதிகம் வளர்த்துள்ளேன். மரங்களை வனத்துறை கொடுத்தார்கள்.
இந்த மரங்கள் என் பெயரை சொல்லும். மரங்கள் வளர்க்கப்பட்டு, வனத்துறையினர் வசம் இந்த இடம் சென்றுவிட்டால் ஆடு மேய்க்க முடியாது என முதலில் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். ஆனால் தற்போது அவர்களே மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள், இங்கு சந்தோஷமாக ஊர் மக்கள் ஆடு மேய்க்கின்றனர்” என்று கூறினார்.
இதுகுறித்து அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஆடு மேய்க்கும் கால்நடை விவசாயி முத்து பேசுகையில், ”நாறும்பூ தான் இந்த மரங்களை வளர்த்தார். இங்குள்ள மணலை பாதுகாக்க மரங்களை வளர்த்துள்ளார். மரம் வளர்ப்பதற்கு முன்னால் இந்த இடம் பொட்டல் காடாக இருந்தது, தற்போது சோலைவனமாக காட்சியளிக்கிறது. இதற்கு நாறும்பூ பல சிரமங்களை எதிர்கொண்டார். சைக்கிள் மற்றும் மாட்டு வண்டியில் வேலி கற்களை சுமந்து வந்து, சிரமத்தோடு வேலி போட்டார். அவர் தனி ஒருவனாக அவர் பத்தாயிரம் மரங்களை வளர்த்திருப்பது பெரிய விஷயம்” என்று கூறினார்.
நாறும்பூவின் இந்த சாதனையை பாராட்டி பல்வேறு தனியார் அமைப்புகள் அவருக்கு விருது வழங்கிய கெளரவித்துள்ளது. அதேபோல் முன்னாள் திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் விஷ்ணுவும், நாறும்பூவை பாராட்டியுள்ளார். தனி ஒருவனாக இருந்தாலும், மனதில் உறுதி இருந்தால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்பதற்கு நாறும்பூ எடுத்துக்காட்டாக திகழ்கிறார். குறிப்பாக பொட்டல் காடாக காட்சி அளித்த ஆற்றங்கரையை நாறும்பூ சோலைவனமாக மாற்றி ஆற்று மணலை காப்பாற்றியதோடு அந்தப் பகுதியில் பசுமையையும் ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளார்.