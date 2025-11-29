ETV Bharat / state

காட்டுப்பன்றிக்காக மின்வேலி அமைத்த போது மின்சாரம் பாய்ந்து விவசாயி உயிரிழப்பு

பயிர்களை பாதுகாக்க நேற்று (நவ.28) மக்காச்சோளம் பயிர்களை சுற்றி கட்டுக் கம்பிகள் மூலம் மின்வேலி அமைக்கும் பணிகளை வடிவேலு ஈடுபட்டிருந்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 29, 2025 at 12:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: கயத்தாறு அருகே பயிர்களை சேதப்படுத்தி வந்த காட்டுப்பன்றிகளை கட்டுப்படுத்த மின்வேலி அமைத்த போது மின்சாரம் தாக்கி விவசாயி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கயத்தாறு அருகே உள்ள ஆத்திகுளம் சுடலை கோயில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் வடிவேல் (65). இவரது மனைவி சுப்புத்தாய். இவருக்கு 5 மகள்கள் உள்ளனர். இவர், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த குப்பு நாயக்கர் என்பவரின் நிலத்தை குத்தகைக்கு எடுத்து, சீசனுக்கு ஏற்றவாறு பயிரிட்டு விவசாயம் செய்து வந்தார். அந்த வகையில், தற்போது நிலத்தில் மக்காச்சோளம் பயிரிட்டிருந்தார். ஆனால், இரவு நேரங்களில் விளை நிலத்திற்குள் காட்டுப்பன்றிகள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தி வந்தன.

இதனால், ஆள்நடமாட்டம் தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக மரத்தில் மின் விளக்குகளை கட்டி தொங்க விட்டார். இருப்பினும் காட்டுப்பன்றிகள் தொடர்ந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தி வந்தன. இதனால், பயிர்களை பாதுகாக்க நேற்று (நவ.28) மக்காச்சோளம் பயிர்களை சுற்றி கட்டுக் கம்பிகள் மூலம் மின்வேலி அமைக்கும் பணியில் வடிவேலு ஈடுபட்டார். அப்போது கட்டுக்கம்பியில் மின்சாரம் பாய்ந்து அவர் உயிரிழந்தார்.

வழக்கமாக இரவு 10 மணிக்கு வீட்டுக்கு வரும் வடிவேலு, நேற்று வெகு நேரமாகியும் வரவில்லை. இதனால், அவரது மனைவி சுப்புத்தாய் மழையில் நனைந்தபடியே நிலத்திற்கு சென்று பார்த்தார். அங்கு, காட்டுப்பன்றிக்காக அமைக்கப்பட்ட மின் கம்பியில் வடிவேலு சிக்கி இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். உடனடியாக, சுப்புத்தாய் மோட்டார் இருக்கும் அறைக்குச் சென்று மின்சாரத்தை துண்டித்து விட்டு கணவரை தூக்கினார். இதில், அவர் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தது தெரிய வந்தது.

இதையும் படிங்க: ரயில் கடத்தி வந்த ரூ.62.5 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல் - ஆந்திர மாணவர் கைது!

இதனையடுத்து, சுப்புத்தாய் தனது உறவினர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து, காவல் நிலையத்திற்கும் தெரிவிக்கப்பட்டது. தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கயத்தாறு போலீசார் மற்றும் மின்சார வாரிய அதிகாரிகள் வடிவேலுவின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக கோவில்பட்டி தலைமை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

தொடர்ந்து, இந்த சம்பவம் குறித்து கயத்தாறு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். காட்டுப்பன்றிக்காக மின்வேலி அமைத்த போது, மின்சாரம் பாய்ந்து விவசாயி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

WILD BOAR
காட்டுப்பன்றிக்காக மின்வேலி
விவசாயி உயிரிழப்பு
ELECTRIC FENCE
FARMER DIES CAUGHT ELECTRIC FENCE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.