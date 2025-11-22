500 கிலோ நெல் மூட்டைகள், வாழை தோட்டத்தை நாசம் செய்த யானைகள்; இழப்பீடு வழங்க கோரிக்கை!
குட்டி யானையுடன் வந்த யானை விவசாய நிலங்களுக்குள் நுழைந்து நெல் மற்றும் வாழைகளை சேதப்படுத்திய சம்பவம் கிராம மக்களிடையே அச்சத்தையும், பதற்றத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Published : November 22, 2025 at 6:18 PM IST
வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் அருகே உள்ள சைனாகுண்டா கிராமத்தில் குட்டி யானையுடன் வந்த யானை விவசாய நிலங்களுக்குள் நுழைந்து, நெல் மற்றும் வாழை தோட்டத்தை நாசம் செய்தன. இதனால் இரட்டை நட்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அரசு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் விவசாயி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் அருகே உள்ள சைனாகுண்டா கிராமத்தை சேர்ந்தவர் யுவராஜ். லாரி ஓட்டுநர். இவரது மனைவி சுஜாதா. தம்பதி தங்களது சொந்த நிலத்தில் விவசாயம் செய்து வருகின்றனர். கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் இவர்கள் அறுவடை செய்த சுமார் 500 கிலோ நெல் மணிகளை மூட்டைகளில் கட்டி வைத்திருந்தனர்.
இன்று அதிகாலை நேரத்தில் இந்த நெல் முழுவதும் யானை தாக்குதலுக்கு இரையாகிவிட்டது. அதிகாலை நேரம், ஒரு பெரிய யானை குட்டியுடன் சேர்ந்து விவசாய நிலத்திற்குள் புகுந்துள்ளது. இதன் பிறகு அறுவடை செய்து குவித்து வைத்திருந்த நெல் மூட்டைகளை கிழித்து அதிலிருந்த நெல் மணிகளை குட்டியுடன் சேர்ந்து சாப்பிட்டு விட்டு மீதமுள்ள நெல்லை பெருமளவு சேதப்படுத்தி சென்றுவிட்டது.
நெல் மூட்டைகளை சேதப்படுத்திய பிறகு அந்த யானைகள் அருகில் உள்ள வாழை தோட்டத்திற்குள் புகுந்து ஏராளமான மரங்களை முறித்து கீழே தகர்த்துள்ளது. இதனால் தம்பதிக்கு இரட்டை நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது. யானைகளை விரட்டுவதற்காக சுஜாதா, அவரது மகன் மற்றும் மாமியார் முயற்சி செய்த போதும், யானைகள் அவர்களை துரத்தியதாகவும் அவர்கள் ஓடி உயிர் தப்பியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதன் பின்னர் அவர்கள் உடனே வனத் துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். தகவல் கிடைத்த உடன் குடியாத்தம் வனத்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து வெடி வெடித்து ஒலி எழுப்பி யானையை காட்டுப்புறமாக விரட்டியுள்ளனர். இந்த சம்பவம் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இது குறித்து சுஜாதா கூறுகையில், ''விவசாய நிலங்களை யானைகள் சேதப்படுத்துவது முதல் முறை அல்ல. இது போல் பலமுறை சேதப்படுத்தி உள்ளன. எங்களுக்கு ஏற்பட்ட சேதத்திற்காக இழப்பீடு கோரி பலமுறை அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும், அதற்கு இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
எங்களின் உழைப்பின் பலன் சில நிமிடங்களில் அழிந்துவிட்டது. வனத்துறை அலட்சியமாக நடந்து கொள்கிறது. இனியாவது கிராம மக்களின் பாதுகாப்பிற்காகவும், விவசாயிகளின் பயிர்களை காக்கவும் யானைகள் மீண்டும் ஊருக்குள் வராமல் தடுக்க உடனடி தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.
