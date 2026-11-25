மழை இல்லாமல் கருகிய பயிர்கள்: மண்ணைத் தின்று கண்ணீர் விட்ட 89 வயது விவசாயி – உருக்கமான வீடியோ
அரசாங்கத்த நம்பித்தான நாங்கள் இருக்கோம். ஒருகாலத்துல நாங்க முப்போகம் விதைத்தோம். இப்போ ஒருபோகம் விதைத்தும் பலன் இல்ல. நாங்கள் மண்ணைத் தின்று வாழ முடியுமா?" எனக் கூறி விவசாயி கதறி அழுதார்.
Published : November 25, 2026 at 8:17 PM IST
தூத்துக்குடி: மழை இல்லாமல் மானாவாரி பயிர்கள் கருகியதால் மனம் வெதும்பி போன 89 விவசாயி ஒருவர், தனது விவசாய நிலத்தில் உருண்டு புரண்டு மண்ணை தின்று அழுது பேசிய உருக்கமான வீடியோ காண்போரை கண்கலங்க செய்கிறது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி, எட்டயபுரம், விளாத்திகுளம், புதூர் மற்றும் கயத்தாறு பகுதிகளில் ஏராளமான மானாவாரி விவசாய நிலங்கள் உள்ளன.
இந்த நிலங்கள் முழுவதும் பருவமழையை நம்பியே உள்ளன. வழக்கமாக, ராபி பருவத்தில், தமிழ் மாதமான ஆடி மாதத்தில் விவசாயிகள் விதைப்புப் பணிகளைத் தொடங்குவது வழக்கம்.
ஆனால், இந்த ஆண்டு வழக்கமான பருவமழை பெய்யாததால் விவசாயிகள் காலதாமதமாகவே விதைப்பு பணிகளைத் தொடங்கினர்.
அவ்வாறு விதைகளை விதைத்த போதிலும், தற்போது வரை போதிய அளவு மழை பெய்யவில்லை. இதனால் விதைத்த விதைகள் மண்ணிலேயே கருகி விவசாயிகளுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தையும், நஷ்டத்தையும் கொடுத்துள்ளன. பல விவசாயிகள் முப்போகம் விதைப்பு செய்தும் மழை இல்லாத காரணத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கடன் வாங்கி விதைப்பு செய்த நிலையில், பருவமழை பொய்த்துப் போனதால் விவசாயம் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கும் விவசாயிகள், அரசு உரிய நிவாரணம் வழங்கும் என எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர்.
இந்நிலையில், புதூர் அருகே உள்ள துரைச்சாமிபுரத்தைச் சேர்ந்த 89 வயது விவசாயி லட்சுமணன் என்பவர், தனது பரிதாபமான நிலையை வெளிப்படுத்தும் வகையில் காய்ந்து போன தனது கரிசல் மண் விவசாய நிலத்தில் இருந்து வீடியோ ஒன்றை எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளார்.
இந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகப் பரவி வருகிறது. அந்த வீடியோவில், "பகவானே, மேகத்தைக் காட்டுது, ஆனால் மழையைக் காணோம். கையில் இருந்த பணத்தை எல்லாம் போட்டு விதைச்சிட்டு அம்போனு அலையுறோம்.
கஞ்சி குடிக்கத் தண்ணீ இல்ல. ஆடு, மாடுகளுக்கு வைக்கவும் தண்ணீ இல்ல. எங்களுக்குக் குடிக்கவும் தண்ணீ இல்ல. அரசாங்கமும் எங்களுக்கு கருணை காட்ட மாட்டேங்குது. விவசாயிகளுக்கு அரசாங்கம் கடன் கொடுக்கல.
அரசாங்கத்த நம்பித்தான நாங்கள் இருக்கோம். ஒருகாலத்துல நாங்க முப்போகம் விதைத்தோம். இப்போ ஒருபோகம் விதைத்தும் பலன் இல்ல. நாங்கள் மண்ணைத் தின்று வாழ முடியுமா?" எனக் கூறி அழுதுகொண்டே மண்ணை அள்ளி வாயில் போட்டுத் தின்றதுடன், நிலத்திலேயே படுத்து அழுது புரண்டு தனது துயரத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
இந்தக் காட்சியானது காண்பவர்களின் நெஞ்சை உருக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. ஊருக்கே உணவு அளிக்கும் விவசாயி, குடிக்க கூட தண்ணீர் இல்லை என கதறும் காட்சி ஈரக்குலையை நடுங்கச் செய்வதாக உள்ளது.
பருவமழை பொய்த்துப் போனதால் கடும் வறட்சியால் அவதிப்பட்டு வரும் விவசாயிகளுக்கு அரசு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என இந்த வீடியோவை பார்த்தவர்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.