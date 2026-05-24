காவல் துறையினர் தாக்கியதாக புகார்- விவசாயி எடுத்த விபரீத முடிவு
காவல் துறை ஆய்வாளரை கைது செய்தால் மட்டுமே தந்தையின் உடலைப் பெற்றுக் கொள்வோம் என்று விவசாயி அந்தோணி ராஜின் மகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 24, 2026 at 10:59 PM IST
தென்காசி: காவல் துறையினர் தாக்கியதால் மனமுடைந்த விவசாயி விபரீத முடிவை எடுத்த சம்பவம் தளவாய்புரம் கிராம மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தென்காசி மாவட்டம், சிவகிரி அருகே உள்ள தளவாய்புரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் விவசாயி அந்தோணி ராஜ் (வயது 63). இவருக்கும், இவரது வீட்டின் அருகில் வசிக்கும் பேச்சிப்பாண்டி என்பவரது மனைவி பசுபதி (வயது 37) என்பவருக்கும் இடையே நிலப்பிரச்சனை தொடர்பாக தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து பசுபதி அளித்த புகாரின்பேரில், விசாரணை நடத்திய சிவகிரி காவல்துறையினர், பிரச்சனைக்குரிய இடத்தை நில அளவையாளர் மூலம் அளவிட்டுள்ளனர். அதன் பின்னரும் பிரச்சனை இருந்தால் நீதிமன்றம் மூலம் தீர்வு காணுமாறு காவல் துறையினர் அறிவுறுத்தி அனுப்பி வைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
எனினும், அந்த இடத்தில் அந்தோணி ராஜ் தரப்பினர் கட்டுமான பணிகளை மேற்கொண்டு பிரச்சனை செய்வதாக பசுபதி தரப்பினர் புகார் அளித்தனர். இதையடுத்து, மீண்டும் இரு தரப்பினரிடமும் விசாரணை நடத்திய காவல்துறையினர், நிலத்தை அளவீடு செய்யும் வரை கட்டுமான பணியை மேற்கொள்ளக் கூடாது என்று அறிவுறுத்தி அனுப்பியுள்ளனர்.
இந்த சூழலில் கடந்த மே 21- ஆம் தேதி அந்தோணி ராஜ் விஷம் அருந்திவிட்டு சிவகிரி காவல் நிலையத்துக்கு சென்றுள்ளார். இதையறிந்த காவல்துறையினர் உடனடியாக அவரை சிவகிரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அந்தோணி ராஜ் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று (மே 24) பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த விவகாரத்தில் காவல் ஆய்வாளர் முரளிதரன், பசுபதி தரப்பினருக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதாகவும் அந்தோணி ராஜை கைது செய்து விடுவதாக மிரட்டியதாகவும் உறவினர்கள் குற்றம்சாட்டினர். காவல் ஆய்வாளர் முரளிதரன், அந்தோணி ராஜைகன்னத்தில் அடித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் மன உளைச்சல் ஏற்பட்டு அதன் காரணமாகவே அவர், விஷம் அருந்தியதாகவும் குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
இதற்கிடையில் விவசாயி அந்தோணிராஜ் உயிரிழந்ததையடுத்து அவரது உறவினர்கள் சிவகிரி காவல் நிலையம் முன்பாக சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த போராட்டத்தால் போக்குவரத்து முழுவதுமாகப் பாதிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில் உயிரிழந்த விவசாயி அந்தோணி ராஜியின் மகன் இசக்கிதுரை கூறுகையில், "இந்த சம்பவத்திற்கு முக்கிய குற்றவாளியாகக் கருதப்படும் காவல் ஆய்வாளர் முரளிதரனை கைது செய்தால் மட்டுமே உயிரிழந்த தந்தையின் உடலை வாங்குவோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனிடையே அங்கு பணியாற்றிய காவல் ஆய்வாளர் முரளிதரனை தற்போது காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.