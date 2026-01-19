ETV Bharat / state

பண விவகாரம்: விவசாயி எடுத்த விபரீத முயற்சி; மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு பரபரப்பு

தன்னிடம் பணத்தை பெற்று திருப்பி தர மறுப்பவர்கள் மீது ஆட்சியர் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என விவசாயி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

விவசாயி லட்சுமணன்
விவசாயி லட்சுமணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 19, 2026 at 6:43 PM IST

திருநெல்வேலி: கொடுத்த பணத்தை பலமுறை கேட்டும் தராததால் மனமுடைந்த விவசாயி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு விபரீத முயற்சியில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் மானூருக்கு அருகே உள்ளது சேதுராயன்புதூர் கிராமம். பெரும்பாலும் விவசாய மக்களே இந்த கிராமத்தில் அதிகம் வசித்து வருகின்றனர். இந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவர் லட்சுமணன்(55). இவரிடம் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சுரேஷ், சகுந்தலா, பேச்சி குட்டி, சத்யா ஆகியோர் கைமாற்றாக பணம் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. குழந்தைகளின் கல்வி உள்ளிட்ட அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக பணம் பெற்றதாகவும் ஒரு சில மாதங்களில் பணத்தை திருப்பித் தருவதாகவும் அவரிடம் தெரிவித்து பணத்தை பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஆனால் சில ஆண்டுகள் கழித்தும் வாங்கிய பணத்தை திருப்பி தராததால் விவசாயி அவர்களிடம் பணத்தை தர தொடர்ந்து கேட்டு வந்துள்ளார். அவர்கள் தர மறுக்கவே மானூர் காவல் நிலையத்தில் மூன்று முறை இது குறித்து புகார் அளித்துள்ளார். இருப்பினும் போலீசார் அவர்கள் மீது எவ்வித நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.

இதனை அடுத்து திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்து ஆட்சியரை சந்தித்து பணத்தை திரும்பி பெற்றுத் தர காவல் நிலையத்திற்கு உத்தரவிட கோரி மனு அளித்துள்ளார். அந்த மனு மீதும் நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை. இந்த நிலையில் மனமுடைந்த விவசாயி இன்று திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்து தான் கொண்டு வந்திருந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை அருந்தியதோடு உடலில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றியும் தீக்குளிக்க முயற்சி செய்துள்ளார்.

இதனை கவனித்த மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக பாதுகாப்பு போலீசார் அவரை தடுத்து நிறுத்தி உடலில் தண்ணீரை ஊற்றியதோடு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் பூச்சி மருந்து அருந்தியும் உடலில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றியும் விவசாயி விபரீத முயற்சியில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து விஷம் அருந்திய விவசாயி கூறுகையில் "என்னிடம் பணம் பெற்ற நபர்கள் பணத்தை திருப்பித் தரவில்லை. காவல் நிலையத்திற்கு சென்றால் நடவடிக்கை எடுக்க மறுக்கிறார்கள். மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தும் பலன் இல்லை" என்று தெரிவித்தார்.

