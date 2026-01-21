அறுவடைக்கு தயாரான நெற்பயிரில் ‘விஷ மருந்து’ தெளிப்பு; மனமுடைந்த விவசாயி அரசுக்கு கோரிக்கை
பயிரில் விஷத்தன்மை இருப்பதால், வைக்கோலை மாடுகளுக்கு தீவனமாக கூட போட முடியாது என விவசாயி வேதனை தெரிவித்தார்.
Published : January 21, 2026 at 4:36 PM IST
திருச்சி: அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த ஒன்றரை ஏக்கர் நெற்பயிரை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் ‘விஷ மருந்து’ அடித்து அழித்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருச்சி மாவட்டம் தொட்டியம் தாலுகாவில் உள்ள கோடியம்பாளையம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் விவசாயி கணபதி. இவருக்கு தொட்டியம் அடுத்த அலகரை கிராமம் அருகிலுள்ள பட்டவர்த்தி பகுதியில் சுமார் ஒன்றரை ஏக்கர் விவசாய நிலம் உள்ளது. அதில், 'அம்மன் பொன்னி' ரக நெல்லை கணபதி சாகுபடி செய்திருந்தார்.
கடந்த 4 மாதங்களாக பிள்ளையை போலப் பராமரித்து வந்த நெற்பயிர், தற்போது கதிர் பிடித்து இன்னும் ஒரு மாதத்தில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்துள்ளது. இந்த நிலையில், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு கணபதியின் வயலுக்கு சென்ற மர்ம நபர்கள், பயிர்களை கருகச் செய்யும் ‘எரி மருந்து’ எனப்படும் களைக்கொல்லியை ஸ்பிரேயர் மூலம் தெளித்துள்ளனர்.
அதனால், அடுத்த இரண்டு நாட்களில் பச்சை பசேலென இருந்த பயிர்கள் முழுவதும் காய்ந்து பழுப்பு நிறமாக மாறிப்போனது. அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சி உறைந்த கணபதி தொட்டியம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சுமார் ரூ.60 ஆயிரம் வரை செலவு செய்து, விளைச்சல் மூலம் 1.20 லட்சம் ரூபாய் வருவாய் ஈட்டலாம் என எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில், தற்போது கணபதியின் மொத்த உழைப்பும் வீணாகியுள்ளது. மேலும், பால் பிடித்து அறுவடைக்கு காத்திருந்த நெற்பயிரை விஷம் தெளித்து கொன்ற கயவர்களின் செயலுக்கு அப்பகுதி மக்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட விவசாயி கணபதி கூறியதாவது, “வீட்டிலிருந்து சுமார் 4 கி.மீ தூரம் உர மூட்டைகளைத் தலையில் சுமந்து சென்று, குடும்பத்துடன் கஷ்டப்பட்டு இந்த பயிரை வளர்த்தோம். இன்னும் ஒரு மாதத்தில் நெற்பயிர் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்தது. இந்நிலையில், பொறாமை காரணமாக யாரோ விஷ மருந்தை அடித்து எங்களது உழைப்பை இரவோடு இரவாக அழித்து விட்டார்கள். இதனால், நெற்கதிர் அப்படியே பழுத்துவிட்டது.
இந்த பயிரில் விஷத்தன்மை இருப்பதால், வைக்கோலை மாடுகளுக்கு தீவனமாகக் கூட போட முடியாது. வயலிலேயே தீயிட்டு அழிக்க வேண்டிய சூழல் தான் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆகையால், தமிழக அரசு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். இல்லையென்றால், நாங்கள் குடும்பத்துடன் கஷ்டப்படும் சூழல் ஏற்படும்” என கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை வைத்தார்.