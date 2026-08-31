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விவசாய கடன் தள்ளுபடி விவகாரம்: சட்டப்பேரவையில் திமுக-தவெக கடும் வாக்குவாதம்

தவெக ஆட்சி அமைந்த முதல் 100 நாட்களில் இரண்டு முறை விவசாய கடன் தொடர்பாக அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளோம் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா குறிப்பிட்டார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Tamil Nadu Assembly)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 31, 2026 at 10:58 PM IST

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சென்னை: விவசாய கடன் தள்ளுபடி விவகாரம் தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் திமுக-தவெக இடையே கடும் வார்த்தை மோதல் ஏற்பட்டது.

தமிழக சட்டப்பேரவையில் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் பேசிய திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிவேதா எம்.முருகன் பேசுகையில், "விவசாய கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று அறிவித்தீர்கள். ஆனால், அதை முழுமையாக செயல்படுத்தவில்லை. விவசாயிகளின் கடனை தள்ளுபடி செய்ய உங்களுக்கு மனமில்லை" என குற்றம்சாட்டினார்.

இதற்கு பதிலளித்த பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "இந்த அவையில் மீண்டும், மீண்டும் விவசாய கடன் தள்ளுபடி குறித்து விவாதித்து வருகிறோம். கடந்த காலங்களில் விவசாய கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டபோது, ரிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் மத்திய அரசின் விதிமுறைகள் வேறுபட்டிருந்தன. தற்போது கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் சூழல் மாறியுள்ளது.

மேலும், கடந்த காலங்களில் விவசாய கடன் தள்ளுபடிக்காக 5 ஆண்டுகள் கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. தற்போது அந்த நடைமுறை இல்லை. ரூ.6,000 கோடி கடனை தள்ளுபடி செய்தால், அதற்கான தொகையை 3 மாதங்களுக்குள் செலுத்த வேண்டிய நிலை உள்ளது. இதுதான் தற்போது இருக்கும் முக்கிய பிரச்சனை. 5 ஆண்டுகள் கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டிருந்தால், எதிர்கால கடன்களையும் சேர்த்து முழுமையாக தள்ளுபடி செய்திருப்போம்" என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர், "மாநிலத்தின் நிதிநிலை உங்களுக்கு தெரியும். தற்போதுள்ள நிதிச்சுமைக்கு இடையிலும் விவசாயிகளுக்காக கடன் தள்ளுபடி செய்துள்ளோம். திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையை படித்துப் பாருங்கள். அதில் விவசாய கடன் தள்ளுபடி குறித்து எந்த வாக்குறுதியும் இடம்பெறவில்லை.

நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் என்று தெரிந்திருந்தபோதும் விவசாய கடன் தள்ளுபடி குறித்து வாக்குறுதி அளித்தோம். இரண்டு முறை கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளோம். 1 லட்சத்திற்கு 75 ஆயிரம் வரை தள்ளுபடி செய்துள்ளோம். எதிர்காலத்திலும் நிதிநிலைக்கு ஏற்ப விவசாய கடன்களை தள்ளுபடி செய்வோம். விவசாய கடன் குறித்து பேசுவதற்கு உங்களுக்கு எந்தவிதமான தார்மீக உரிமையும் இல்லை" என்றார்.

அப்போது குறுக்கிட்ட கே.என். நேரு, "தேர்தலுக்கு முன்பாகவே ரிசர்வ் வங்கி இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்துவிட்டது. அந்த சட்டம் இருப்பது தெரிந்துதான் நீங்கள் விவசாய கடனை தள்ளுபடி செய்வதாக அறிவித்தீர்கள் என்றார்.

இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "அந்த சட்டம் இருப்பது எங்களுக்கு முன்பே தெரியும். இருந்தபோதிலும், மாநிலத்தின் நிதிநிலைக்கு ஏற்ப விவசாயிகளுக்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறோம். நாங்கள் ஆட்சி அமைத்த 100 நாட்களிலேயே இரண்டு முறை விவசாய கடன் தொடர்பாக அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளோம். எதிர்காலத்திலும் மாநிலத்தின் நிதிநிலைக்கு ஏற்ப விவசாயிகளுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்குவோம்.

நாளை வரலாற்றில் முதல்முறையாக தலைவர் தனது கையால் மேட்டூர் அணையை திறக்க உள்ளார். நாளை முதல் விவசாயிகளின் கண்ணீர் துடைத்தெறியப்படும்" என்றார்

TAGGED:

ASSEMBLY
FARM LOAN WAIVER
தவெக ஆட்சி
விவசாய கடன் தள்ளுபடி
DMK

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