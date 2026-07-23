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குரோம்பேட்டை 'வெற்றி' திரையரங்கில் ஜனநாயகனை காண குவிந்த ரசிகர்கள் - ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்

முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த ’ஜனநாயகன்’ திரைப்பட வெளியீட்டை ரசிகர்கள் தமிழகம் முழுவதும் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

ஜிஎஸ்டி சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல்
ஜிஎஸ்டி சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 4:21 PM IST

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சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த ’ஜனநாயகன்’ காண குரோம்பேட்டையில் உள்ள வெற்றி திரையரங்கில் அதிகளவில் ரசிகர்கள் குவிந்ததால் ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.

தமிழக முதலமைச்சரும், நடிகருமான விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் இன்று (ஜூலை 23) காலை முதல் தமிழகம் உள்பட உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது. இதையொட்டி மாநிலம் முழுவதும் உள்ள விஜய் ரசிகர்கள், தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் ஆகியோர் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள முக்கிய திரையரங்குகள் முன்பு அதிகாலை முதலே ரசிகர்கள் திரளாக குவிந்து அங்கு வைக்கப்பட்ட விஜய்யின் கட்டவுட்களுக்கு பாலாபிஷேகம் செய்து கொண்டாடினர்.

மேலும், விஜய் கட்டவுட்டிற்கு மலர் தூவி, மேளதாளங்கள் முழங்க, பட்டாசுகள் வெடித்து, இனிப்புகள் வழங்கியும் கோலாகலமாக ஜனநாயகன் திரைப்பட வெளியீட்டைக் கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

அதிலும் குறிப்பாக தாம்பரம், குரோம்பேட்டை, பல்லாவரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள திரையரங்குகள் திருவிழா கோலம் பூண்டுள்ளன. இதனைத் தொடர்ந்து, குரோம்பேட்டையில் உள்ள வெற்றி திரையரங்கிற்கு ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தை பார்ப்பதற்காக மனித வளத்துறை அமைச்சர் சரத்குமார், நடிகை மமிதா பைஜூ, கீர்த்தி சுரேஷ், அனிருத் மற்றும் கேவிஎன் புரொடக்ஷன் தயாரிப்பாளர் வெங்கட்ராமன் ஆகியோர் வருகை தந்தனர்.

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முதலமைச்சர் விஜய்யின் திரையுல வாழ்க்கையில் கடைசி திரைப்படம் என்ற எதிர்பார்ப்பால், முதல் நாள் முதல் காட்சியை காண அவரது ரசிகர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டியுள்ளனர். இதன் காரணமாக குரோம்பேட்டை வெற்றி திரையரங்கில் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் முதல் காட்சியை பார்ப்பதற்கு வருகை தந்தனர். இதில் பலர் இருசக்கர வாகனங்களில் வருகை தந்து அவர்களது வாகனங்களை தாம்பரத்தில் இருந்து கிண்டி நோக்கி செல்லும் ஜிஎஸ்டி சாலை ஓரமாக வரிசையாக நிறுத்தி சென்றுள்ளனர்.

இதனால் அதிகப்படியான வாகனங்கள் குரோம்பேட்டை ஜிஎஸ்டி சாலை ஓரத்தில் நிறுத்தப்பட்டதால் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதன் எதிரொலியாக சுமார் 2 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்று மெதுவாக சென்றன. இதனைத் தொடர்ந்து, போக்குவரத்து நெரிசலை சரிசெய்ய குறைந்த அளவிலான போக்குவரத்து காவலர்கள் மட்டுமே பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டதால் குரோம்பேட்டை ஜிஎஸ்டி சாலை வழியாக வேலைக்கு செல்வோர் பெரும் அவதிகுள்ளாகினர்.

TAGGED:

JANANAYAGAN RELEASE
VETRI THEATRE
ஜனநாயகன் வெளியீடு
போக்குவரத்து நெரிசல்
CM VIJAY

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